Ny anholdelse i konflikt: Sigtet for overfald på åben gade

AALBORG:Endnu en ung mand er blevet anholdt i forbindelse med den verserende konflikt i det kriminelle miljø i Aalborg.

En 22-årig mand bliver fredag middag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at have været med til et groft overfald på en 19-årig mand for to uger siden på åben gade i Aalborg.

Det oplyser politikommissær Kenneth Rodam, Nordjyllands Politi.

- Det er vores opfattelse, at ofret og den formodede gerningsmand begge har relationer til den verserende konflikt, siger politikommissæren.

Han ønsker dog ikke at komme yderligere ind på de nærmere omstændigheder omkring tilhørsforholdene, da grundlovsforhøret bliver holdt for lukkede døre, da politiet leder efter to andre formodede gerningsmænd.

Overfaldet, som altså er endnu et sammenstød i konflikten mellem to grupperinger med udspring i området omkring Grønlands Torv, skete 21. maj omkring klokken 18 på Aarestrupvej i Aalborg.

Her så vidner tre mænd overfalde den 22-årig med slag og spark, og en af overfaldsmændene slog offeret med et baseballbat.

Offeret ønskede dog ikke at tale med politiet bagefter, fortæller Kenneth Rodam.

Konflikten mellem grupperingerne er eskaleret siden marts, hvor en 22-årig mand blev ramt af skud på Hadsundvej.

Især inden for de seneste uger har konflikten været højspændt. Udover overfaldet på Aarestrupvej, blev en mand sidste fredag stukket ned på Thulevej, og dagen efter blev en taxichauffør overfaldet med køller og knive på Sohngårdsholmsvej.

I mandags rykkede politiet talstærkt ud til Grønlands Torv, hvor fire personer blev anholdt med knive på sig, og torsdag eftermiddag var der ballade i Reberbansgade, hvor politiet endte med at spærre gaden af.

Her fandt politiet et afskudt hylster, der havde været brugt til løst krudt - formentlig for en gaspistol.