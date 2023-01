Ny app skaber tryghed: - Nu sover min søn forhåbentlig bedre om natten

AALBORG:Er man alene og lidt op i årene, giver det stor tryghed - både for en selv og eventuelle pårørende - at der hver morgen er nogen, som tjekker, at man er nogenlunde rask og i live.

Det er filosofien bag en ny app, som Ældre Sagen i Aalborg har udviklet, og som flere og flere har fået øjnene op for.

- Jeg flyttede hertil i november 2019, og i 2021 blev jeg alene, fordi min kone døde. Og det fik min søn, som bor i København, til at anbefale, at jeg fik et såkaldt tryghedskald, hvor der hver dag er en, som ringer en op. Men da jeg så kontaktede Ældre Sagen her i Aalborg, forklarede de, at de lige havde lavet en app, der kunne det samme, fortæller Mogens Winther-Rasmussen.

Appen er allerede en succes, og derfor mener Ældre Sagens lokalafdeling også, den har potentiale til at vokse sig større. Foto: Martin Damgård

Bliver nemt svimmel

Han bor i dag på Laurits Haugesvej i Nørresundby, og appen er blandt andet med til at sikre, at han ikke er faldet, kommet til skade eller død, uden nogen ved det.

- Jeg kan godt blive lidt svimmel og have svært ved at holde balancen, efter jeg havde en blodprop i 2015. Så jeg synes, det er en god ordning, at jeg hver morgen skal trykke på en knap, så er der nogen i den anden ende, som ved, jeg er i live og reagerer, hvis de ikke hører fra mig, forklarer han.

Ifølge Mogens, betyder det også meget for hans søn og svigerdatter, der grundet den lange afstand ikke har mulighed for at kigge forbi Nørresundby hver dag.

- Det giver en sikkerhed og betyder forhåbentlig også, at de sover lidt bedre om natten, påpeger han.

Leif Fuglsang (tv.) har været med til at udvikle appen, der har fået navnet "Tryk dig tryg". Foto: Martin Damgård

Indtil videre har Mogens heldigvis ikke haft brug for appen. Men han har to gange glemt at trykke sig ind, så de frivillige fra Ældre Sagen måtte ringe ham op.

- Vi har i mange år haft et såkaldt tryghedskald, hvor man ringer rundt til folk hver morgen. Men vi har valgt at vende det lidt på hovedet og lave en digital løsning, så det er de ældre, der sender os en besked via den ny app, forklarer Leif Fuglsang.

Sammen med frivillige fra Ældre Sagens it-team har han været med til at udvikle appen, der foreløbig har omkring 17 brugere.

Mangler frivillige

- Vi mangler desværre stadig frivillige, der vil hjælpe os med at udbrede ordningen, så man også kan bruge appen i weekenden. Men bortset fra det, fungerer det brandgodt, men vi gør også meget ud af at det skal være sikkert og trygt for alle, tilføjer Leif.

Er man ikke hjemme eller på ferie, kan man nemt melde fra i appens afkrydsningsskema. Foto: Martin Damgård

"Tryk dig tryg", som appen kaldes, fungerer kort fortalt sådan, at brugerne får en opringning fra en af Ældre Sagens lokale frivillige, hvis de ikke har trykket sig ind inden klokken 9.30. Og er der derefter stadig ikke nogen, der svarer, ringer de frivillige til den primære kontaktperson, brugeren har opgivet.

- Det er typisk venner, naboer eller andre, som bor tæt. For der er jo mange, som ikke har pårørende i samme landsdel, og der er måske også nogen, som ikke har familie, tilføjer Leif Fuglsang.

Svarer kontaktpersonen heller ikke, har Ældre Sagen lavet en aftale med hjemmeplejen i Aalborg Kommune. Og er der heller ingen respons her, kan de frivillige i yderste nødstilfælde kontakte politiet.

- Det er alt sammen med til at give en tryghed, så brugerne ved, hvem vi er, og ved, at vi altid reagerer, siger Leif Fuglsang.

Hjælp til installation

Han tilføjer, at appen naturligvis er gratis, og at man også kan bruge den uden at være medlem af Ældre Sagen.

- Og så gør vi også meget ud af at hjælpe folk med at få den downloaded og installeret. For det er selvfølgelig vigtigt, at alle ved, hvordan den fungerer, inden de skal bruge den på egen hånd, påpeger Leif Fuglsang.

It og computere er dog ikke nyt for Mogens Winther-Rasmussen, der i mange år arbejdede som gymnasielærer. Så han er hverken skræmt af en løsning, der involverer apps eller brug af smartphone.

- Løsningen er både nem og smart. Også fordi, man kan melde sig fra, hvis man er på ferie eller lignende, forklarer han.

- Så det eneste, jeg savner, er sådan set, at appen også kommer til at fungere i weekenden. For falder jeg om fredag aften, kan jeg jo i princippet ligge og være død, indtil der er nogen, som finder ud af det mandag morgen, siger han.

Foto: Martin Damgård

Ifølge Leif Fuglsang arbejdes der derfor også hårdt på at tiltrække flere frivillige. For appen har i hans optik potentiale til at vokse sig større.

- Det er ikke en snakketjeneste - men en tjeneste, der løser et simpelt, praktisk problem. Så trænger man til en god lang snak, kan man for eksempel ringe til Ældretelefonen, hvor der sidder et menneske, som har god tid til at snakke om lidt af hvert, forklarer han.