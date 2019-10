Ny demonstration ved Lille Vildmose: 33 tilbageholdt

KONGERSLEV:En invitation på Facebook fra lodsejere i et omstridt naturområde ved Lille Vildmose førte søndag til en optrapning af en løbende konflikt mellem lodsejere i området på den ene side og Aalborg Kommune på den anden side.

Lodsejerne inviterede interesserede i at se det område, hvor Aalborg Kommune ifølge lodsejerne arbejder ulovligt på et større naturgenopretningsprojekt.

Ved cirka 12.30-tiden mødte omkring 200 demonstranter op på stedet. Heraf forsøgte en del at forhindre kommunens arbejde.

Lodsejerne mener ikke, at kommunen har ret til at udføre projektet på lodsejernes jord.

Senest er en maskine fredag eftermiddag blevet blokeret med blandt andet traktorer.

- Der blev lavet en aftale med en af lodsejerne derude, om at de fremmødte - i offentlighedens interesse - kunne komme gennem vore afspærringer for at se området, hvor kommunen arbejder med projektet. Da folk så var kommet ind på området, kunne lodsejeren alligevel ikke kontrollere situationen, forklarer vicepolitiinspektør Poul Severinsen, Nordjyllands Politi.

- Vi har i udstrakt grad forsøgt os ad dialogens vej, også igen i dag, men det har ikke haft den ønskede effekt. En del personer - omkring 50 - valgte på et tidspunkt at bryde vores afspærringer og ønskede ikke frivilligt at forlade stedet. Nogle har så også igen kørt store arbejdsmaskiner ind i det afspærrede område med det formål at blokere for kommunens arbejde, forklarer vicepolitiinspektør Poul Severinsen, Nordjyllands Politi, der trods den tilspidsede situation kalder omstændighederne omkring tilbageholdelserne for "fredelige".

Politiet har mulighed for at frihedsberøve personer i op til seks timer for ikke at følge politiets anvisninger.

- Personerne bliver kørt til politigården i Aalborg. Her bliver de afhørt og i løbet af søndag aften løsladt igen, forklarer Poul Severinsen.

Politiet har i den forbindelse haft fem salatfade til at køre i pendulfart fra Kongstedlundvej-området ved Lille Vildmose og ind på politigården med de frihedsberøvede.

- Der er to af de frihedsberøvede, der bliver sigtet for overtrædelse af Straffeloven. Det hænger sammen med, at efter at aftalen med politiet blev brudt, så kørte folk ind på området med traktorer for at blokere for kommunens arbejde, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

De tre traktorer, der blev brugt i forsøget på at blokere for kommunens arbejde, skulle angiveligt være blevet beslaglagt.

Poul Severinsen vil ikke oplyse yderligere om omfanget af søndagens aktion:

- Vi har de betjente derude, som det er nødvendigt at have. Det fortsætter vi med de kommende dage. Og bliver der behov for flere, så har vi også flere at sende derud, lyder det lakonisk.

Politiet har siden i fredags klokken 07 om morgenen været til stede i Lille Vildmose, hvor Aalborg Kommune er i gang med et gravearbejde. Her har en konflikt mellem lokale lodsejere og kommunen krævet politiets tilstedeværelse.

I en pressemeddelelse sent på eftermiddagen oplyser politiet, at 33 personer er blevet administrativt frihedsberøvede, mens to personer vil blive sigtet for at overtræde straffelovens § 119 stykke 4 - paragraf 119 omhandler blandt andet vold mod personer i offentlig tjeneste eller hverv.

"I henhold til politilovens § 4 har politiet til opgave at forebygge fare for forstyrrelse af den offentlige orden, herunder fare for enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed. I den forbindelse kan politiet i nødvendigt omfang afspærre områder og etablere adgangskontrol til områder. Det er denne paragraf, politiet i dag har gjort brug af", lyder det i pressemeddelelsen.

Ved 17-tiden søndag opløstes demonstrationen.