Ny butik i gågaden sælger varer, der ellers ville gå til spilde - og det er billigt

AALBORG:Det er en kæde med succes, der snart åbner i Aalborg. Det handler om Basic & More, der sælger varer, som ellers ville gå til spilde, primært med fokus på isenkram, bolig og interiør.

En af ejerne er Rasmus Rask, og han fik idéen, da han i kraft af tidligere job i blandt andet Bestseller ofte rejste rundt i verden for at se på forskellige produkter.

- Hos de forskellige producenter og i showrooms så vi, at der ofte stod lidt ekstra varer i hjørnet. Hvis nu noget skulle gå galt med det, kunderne havde bestilt, fortæller han.

- Men der går sjældent noget galt, og derfor var varerne ofte i overskud. Så ud fra tanken om, at vi vil gøre op med spildvarer, mens vi jagter den gode handel, startede vi Basic & More.

Her får du en fornemmelse af det univers, som Basic & More står for. Pr-foto

Og konceptet, hvor du køber overskudsvarer til en billig pris, har i den grad vind i sejlene. Den første butik blev åbnet sidste år, og forretningen i Aalborg, der får adresse på Bredegade 5, er allerede den fjerde af sin slags.

Udover overskudsvarer, finder du også ting, der måske har små skønhedsfejl.

- Vi kan se fra vores andre butikker, at kunderne ikke går af vejen for lidt nuancer i en tallerken fra et kendt brand - når bare det er en god handel, siger Rasmus Rask.

- Og det er et varieret udbud, du finder, med kun få faste varer på hylderne. Vi køber ind løbende, og dermed er der nye varer i butikken hver uge.

Det er ikke noget tilfælde, at ejerne nu går i gang med at sætte butikslokalet i gågaden i stand.

- Vi leder efter de bedste placeringer de bedste steder. Jeg kender byen her i forvejen, og på Instagram kan vi se, at der er stor interesse for os fra Aalborg.

- Jeg er ofte også selv i vores butik i Aarhus, og der kommer også mange nordjyder.

Så nu glæder Rasmus Rask sig til, at butikken i gågaden efter planen åbner i begyndelsen af august.

Lige nu er butikken tom, men inden længe flytter den nye forretning ind. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

- Vi håber, folk vil komme ind og se det nye koncept, et univers de aldrig har set før. Vi håber, at I kan lide det i Aalborg og tænker "hold da op, det er en god pris for en god vare", siger han, og fortæller, at man for 200 kroner nemt går fra butikken med seks-otte ting.

Du kan se mere om priser og varer på www.basicandmore.dk - som også er en webshop, hvor du allerede kan handle nu.

Basic & More åbner på Bredegade 5 i begyndelsen af august.