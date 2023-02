Ny bypark tager form - se hvor flot det bliver

NØRRESUNDBY:Den planlagte bypark på den gamle Kemira-grund i Nørresundby er så småt ved at tage form.

Parken, som bliver på størrelse med Vestre Fjordpark på Aalborg-siden, skal være færdig i 2026, og derfor begyndte anlægget af første etape for kort tid siden.

- Det bliver en ny naturperle, der skal give indbyggerne på Stigsborg og andre borgere et tiltrængt pusterum med lys, luft, natur og let adgang til vandet, siger by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Han betegner parken som "et savnet grønt støttepunkt mellem fjord og by i den østlige del af Nørresundby".

- Med den nye park og en ny kystfremrykning får borgerne så at sige fjorden tilbage, og generelt kommer parken til at forbedre de grønne kvaliteter på denne side af fjorden, påpeger han.

Stigsborg Naturpark kommer blandt andet til at byde på stier, der er velegnede til en løbetur. Illustration: SLA

Placeringen af den ny bypark hænger både sammen med byudviklingsprojektet og den ny bydel og skole på Stigsborg. Samtidig er den også svaret på, hvordan man skal håndtere forureningen på den tidligere industrigrund.

Derfor vil der i parken være fokus på Aalborgs undergrund med de mange råstof-grave, den lokale natur og tilknytningen til Limfjorden - men også på industritiden med Kemirafabrikken og gamle syretank, der bliver stående på grunden samt en stiforbindelse til vandet, der følger linjen fra fabrikkens tidligere - nu tildækkede - skyllekanal.

- En af Aalborgs mange kvaliteter er dens undergrund, der er ret unik. Den har både været afgørende for byens fysiske placering, været med til at forme den historiske og industrielle udvikling og haft betydning for den særlige natur, der har udviklet sig her, og derfor tager den ny park også udgangspunkt i netop disse elementer, tilføjer Jan Nymark Thaysen.

Der er gjort meget for at indkapsle forureningen på den tidligere Kemira-grund. Blandt andet ved - som her - at fylde sten på. Foto: Aalborg Kommune

Parken kommer blandt andet til at bestå af et kuperet terræn med urter, buske og træer og et mere jævnt terræn ud mod fjorden. Mod den nye bydel bliver den omkranset af en promenade med beplantede zoner og en legeplads, og der er også planer om et skateranlæg og en boldbane.

Det er også planen, at der skal være liv i den del af parken, der vender ud mod fjorden. Illustration: SLA

I parkens sydøstlige hjørne anlægges et nyt bådområde, som erstatning for det, der er forsvundet i forbindelse med anlæggelsen af den ny bydel, og på sigt vil man også gerne have en plads til natur- og vandaktiviteter for børn, et fjordklubhus samt en mindre strand her.

Mod sydvest afgrænses parken af den ny skoles udearealer, en ny plads kaldet Fjordpladsen og en eventuel kommende cykel- og gangbro over fjorden.

Det hele skulle gerne stå færdigt i 2026, men skaterområdet er dog fortsat afhængigt af, at det lykkes at skaffe finansiering udefra.