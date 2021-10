Ny chef for Lille Vildmose

NORDJYLLAND:Lille Vildmose, Danmarks største fredede landområde, får fra 1. november en erfaren naturforvalter ved roret.

Den dag tiltræder 57-årige Thomas Holst Christensen som ny driftsleder.

Det oplyser Aage V. Jensen Naturfond, som ejer hovedparten af det 7600 hektar store naturområde, der spreder sig i Aalborg og Mariagerfjord kommuner.

Thomas Holst Christensen, som er uddannet skov- og landskabsingeniør, afløser Jacob Skriver, der er blevet Naturstyrelsens skovfoged i Jægersborg Dyrehave ved København.

Thomas Holst Christensen har i tidligere job haft udsigt over både Vadehavet og Limfjorden. Nu kommer han tættere på Kattegat. Foto: Jan Skriver

Lille Vildmose bliver den nye driftsleders hovedopgave, men han får samtidig ansvaret fornaturfondens arealer i Gudenåengene ved Randers og på Ovstrup Hede nær Herning.

Lille Vildmose omfatter mere end halvdelen af Danmarks højmosearealer, naturskove med bestande af vildsvin, krondyr, elge, europæiske bisoner og flere end 10.000 registrerede plante- og dyrearter, og vildmosen tiltrækker årligt naturinteresserede fra nær og fjern.

Thomas Holst Christensen glæder sig til sit nye job.

- I Lille Vildmose sker der en fabelagtig god formidling af områdets mange naturværdier. Og jeg ser frem til at samarbejde med Aalborg og Mariagerfjord Kommune, Lille Vildmosecentret, forskere og de mange organisationer og frivillige, der arbejder på at udvikle og passe på naturen, mens de samtidig gør en stor indsats for at øge interessen for den, siger Thomas Holst Christensen i pressemeddelelsen.

Han kommer til Lille Vildmose fra en stilling som leder af UNESCO Global Geopark Vestjylland med bopæl ved Nørre Nissum. Her har han de seneste seks år arbejdet for at sætte det vestjyske istidslandskab i Lemvig, Holstebro og Struer kommuner med dets geologi, natur og kulturhistorie på verdenskortet, som fra 2011-2015 var leder af Nationalpark Vadehavet.