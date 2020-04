Ny direktør for Artcenter Spritten er fundet

AALBORG:Artcenter Sprittens nye chef bliver Mads Damsbo, der senest stod bag fusionen af Kunstmuseum Brandts i Odense og store udstillingssucceser som "Lars Von Trier – Det gode med det onde", "Disney" og "Hergé".

Han tiltræder 1. maj, og med valget af Damsbo får kunstcentret den helt rigtige direktør, siger Stefan Hermann, formand for Driftsfondens bestyrelse.

- Mads Damsbo har den afgørende kunstneriske kyndighed og nysgerrighed samt erfaring som leder. Han har et betydeligt fokus på publikumsudvikling, involvering af sine omgivelser og erfaring med komplekse projekter - en baggrund, der bliver vigtig med de store ambitioner, der er, og en sammensat byggeproces på de gamle Spritfabrikkers grund, siger han.

Sådan kommer Sprittens nye kunstcenter til at se ud. Illustration: Praksis Arkitekter

Også Mads Damsbo selv glæder sig til sin rolle i kunstcentret i Aalborg, som han kalder en modig kulturby.

- Spritfabrikken i Aalborg er et af de mest bemærkelsesværdige industrikomplekser i Danmark. Her er der plads til at forny forholdet mellem kunst og publikum og til at vise storslåede, digitale og interaktive udstillinger i dialog med Tomás Saracenos monumentale værk Cloud City. Jeg kender Aalborg som en modig kulturby og glæder mig enormt til sammen med bestyrelsen og byen at skabe et helt nyt kunstcenter, der kan tiltrække internationale gæster og blive et levende samlingssted for hele Aalborg, siger mads Damsbo, der også skal være med til at definere, hvordan den indvendige del af Artcentret skal se ud.

Et smukt ægteskab

I Aalborgs kulturforvaltning er rådmand Mads Duedahl glad for valget af Mads Damsbo.

- Jeg er glad for, at vi får en direktør på Artcenter Spritten med erfaringer og visioner og ikke mindst med masser af drive. Vi har brug for en med ild i øjnene og fart i benene. Der er ingen tvivl om, at vi som aalborgensere og kommune forventer os rigtig meget af Artcenter Spritten og kunstværket Cloud City. Vi er meget stolte af det fantastiske projekt, vi kommer til at få en kulturdestination på internationalt niveau, siger Mads Duedahl.

Mads Damsbo var ansat på Brandts i Odense i seks år, til han i 2019 blev afskediget med begrundelsen, at museet var på vej ind i en ny udviklingsfase, hvor der var brug for nye ledelseskompetencer.

Er Mads Damsbo i det lys den rette til at stå bag udviklingen af et så stort projekt som Artcenter Spritten?

- Jeg er ikke i tvivl om, at Mads Damsbo har de fornødne kompetencer, han har et rigtig flot cv. Han har stået for den store omlægning på Brandts, og det er lige præcis en profil, der er stærk i at skabe nyt, som vi har brug for. Og jeg har fuld tillid til, at det konsulentfirma, der står bag rekrutteringen, har vendt hver en sten. Jeg er ikke i tvivl om, at dette bliver et smukt ægteskab, siger Mads Duedahl.

Mads Damsbo skal sætte en dagsorden

Erhvervsmand og kunstsamler Martin Nielsen, der startede hele projektet med Artcenter Spritten op, har ikke siddet med i ansættelsesudvalget, men han er positiv over ansættelsen af Mads Damsbo.

- Jeg kender ham ikke så godt, men umiddelbart tænker jeg, at det kan være et godt match. Selvom Brandts er en helt anden type sted, end Artcenter Spritten bliver, så ligger de op af hinanden i størrelse. Det giver ham en fornemmelse af, hvad der skal til, og hvad der er vigtigt. Har man tidligere været på et meget lille eller et meget stort sted, kan det være svært at finde det rigtige gear, siger han.

Hvilken retning ser du gerne, at han trækker det i?

- Det er jo Mads Damsbo, der bestemmer, men det drejer sig vel om, at han gør stedet relevant og giver det en stemme og en tyngde. Der er mange veje derhen, og jeg glæder mig til at se, hvad han vil med det. Hans opgave bliver at lave udstillinger, der ikke bare tiltrækker masser af gæster, men som passer ind i konteksten, har noget at byde på og som kan flytte noget. Jeg håber med alt hvad jeg har i min krop, at dette sted vil sætte en ny dagsorden, og det kan man gøre, fordi man både har en mulighed for at blive rodfæstet regionalt, nationalt samt internationalt på grund af Saracenos værk, der vokser ind i bygningen. Men nu skal han først op og mærke byen, Aalborg er ikke Odense, og byen er ikke Nordjylland.