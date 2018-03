Ny direktør til Aalborg Handelsskole

AALBORG: Fra 1. maj hedder Aalborg Handelsskoles nye direktør Rikke Christoffersen.

Hun afløser skolens nuværende direktør, Poul Søe Jeppesen, der efter 38 års ansættelse på Aalborg Handelsskole har valgt at gå på pension.

Rikke Christoffersen kommer til at stå i spidsen for en uddannelsesorganisation med knap 3000 elever og over 320 medarbejdere.

Hun er i dag direktør for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, der foruden merkantile erhvervsuddannelser også tæller bl.a. et handelsgymnasium, HF samt et teknisk gymnasium.

Rikke Christoffersen er uddannet cand. oecon. og har siden 2001 arbejdet som leder.

I 2007 blev hun tilknyttet uddannelsessektoren, hvor hun både har undervist på finansøkonomuddannelsen og senere været uddannelseschef på Erhvervsakademi Aarhus.

I 2014 overtog hun posten som direktør for Skandeborg-Odder Center for Uddannelse.

Hun har desuden en række efteruddannelser med i bagagen inden for økonomi og projektstyring, ligesom hun også har taget et diplom i ledelse.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Rikke som skolens nye direktør.

- Med Rikke Christoffersen får Aalborg Handelsskole en yderst kompetent direktør, der har relevant ledelseserfaring på såvel operationelt som taktisk og strategisk niveau fortæller Bent Jørgensen, formand for skolens bestyrelse.

Også hos Rikke Christoffersen er der store forventninger til den nye stilling som direktør for én af landets største handelsskoler:

- Jeg glæder mig meget til at lære medarbejderne og skolen bedre at kende - og være med til at sikre, at eleverne også fremadrettet får en stærk faglig såvel som personlig ballast med sig fra handelsskolen, siger Rikke Christoffersen.

Rikke er allerede godt kendt i det nordjyske, da hun er opvokset i Aabybro og selv dimitterede fra Aalborg Handelsskole i 1993.