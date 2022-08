Ny direktør vil have Aalborg i den grønne førertrøje

AALBORG:Charlotte Heldorf Rønn er netop blevet præsenteret som ny direktør for Klima og Miljø i Aalborg Kommune.

Hun kommer fra en stilling som kontorchef for Bæredygtig Udvikling i Region Nordjylland.

"Jeg ser frem til arbejdet med at skabe en kommune, der er i grøn balance," siger hun i en pressemeddelelse fra kommunen.

"Og når Aalborg vil være i den grønne førertrøje, så kræver det, at vi ser fremad og udvikler os sammen," tilføjer hun.

Charlotte Heldorf Rønn har tidligere været teamleder i Teknik og Miljø i Hjørring Kommune samt projektleder og teamkoordinator inden for miljøområdet i Aalborg Kommune. Hun sidder i Danske Regioners gruppe for klimachefer og var fra 2015 til 2022 medlem af Kommunalteknisk Chefforenings faggruppe for miljø og grundvand. I samme periode var hun områderepræsentant i KL's netværk for miljøchefer.

Hun tiltræder 1. oktober 2022.