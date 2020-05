Ny drejebro til 400 mio. kr. på vej mellem Aalborg og Nørresundby

AALBORG/NØRRESUNDBY:I fremtiden kan borgere og turister i Aalborg og Nørresundby få en helt ny smutvej over Limfjorden i form af en oplukkelig drejebro.

Broen bliver 550 meter lang. Foto: Lars Pauli

En forundersøgelse af en ny cykel- og gangbro fra Musikkens Plads foran Musikkens Hus i syd til det nye Stigsborgområde i Nørresundby i nord er lige afsluttet. Der er konkret lavet fire parallelle undersøgelser af Niras og Gehl Architect, der er støttet af Realdania, og her lyder den overordnede anbefaling på en 550 meter lang oplukkelig drejebro med en fri gennemsejlingsbredde på 70 meter.

Ny gang- og cykelbro over Limfjorden Kortet viser ikke broens nøjagtige placering eller form. Kilde: Aalborg Kommune. Kortdata © OSM-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær

- Borgerne vil få en ny forbindelse, der vil gøre det væsentlig hurtigere at komme fra Aalborg til Nørresundby, og man får en bedre sammenbinding af byen. Man får også et smukt arkitektonisk værk, der kan være med til at pryde vores havnefront, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) med henvisning til, at broen ifølge kommunen kan få ”en ikonisk arkitektur, som kan blive et vartegn for byen og et ikon for den grønne omstilling af Aalborg”.

Projektet er af Niras vurderet til at koste 400 mio. kr., og Aalborg Kommune lægger selv op til, at man bidrager med 100 mio. kr.

- Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det vil være en investering, der vil brande vores by bedre, og broen vil give en helt masse mobilitet og være med til at fremme den grønne dagsorden, siger borgmesteren om finansieringen, der skal diskuteres ved budgetforhandlingerne.

100 mio. kr. fra selskab

Arealudviklingsselskabet Stigsborg P/S, der er i gang med at udvikle Stigsborgområdet i fase 1, og som ejes af kommunen, A. Enggaard A/S og PFA Ejendomme bidrager også med en fjerdedel.

- Der må ikke herske nogen tvivl om, at vi ser en ny cykel- og gangbro fra Aalborg til Stigsborg som en kæmpegevinst – både for Aalborg og for de kommende ca. 7.500 beboere i Stigsborgområdet. Derfor ser vi positivt på en medfinansiering i størrelsesordenen 100 millioner kroner, siger bestyrelsesformand Flemming Borreskov fra Stigsborg P/S .

Sådan fordeles regningen Kilde: Aalborg Kommune. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Han peger på, at man allerede har indbygget en klausul i alle grundsalgskontrakter, der indebærer, at grundejere på Stigsborg er med til at betale for broen.

- Det synes vi er helt oplagt, og det er blevet taget godt imod hos de pensionsselskaber og private bygherrer, der indtil videre har købt en grund på området.

Fonde skal levere

De resterende 200 millioner kroner af broens pris skal hentes via tilskud fra private og offentlige fonde.

- Vi har jo tradition for at være gode til at få fondsfinansiering hjem i Aalborg Kommune, siger Thomas Kastrup-Larsen, der med egne ord er optimistisk i forhold til, at misionen lykkes.

En ny bro over Limfjorden, der vil få en stibredde på minimum 6,5 meter, så der er plads til at cykle, gå og sidde på opholdsplatforme undervejs, bliver dog ikke bygget i morgen.

Måske om fem år

- Det er ikke noget, som vi kan komme i gang med i år eller næste år igen men indenfor en horisont på fem år, kunne jeg godt forestille mig, at det var noget, som man kunne komme i gang med.

Flere ting skal.falde på plads, før broen kan blive en realitet, det gælder bl.a. 200 mio. kr. fra private og offentlige fonde. Foto:Lars Pauli

Før projektet kan realiseres er der dog flere ting, der skal falde på plads.

- Det hele afhænger af, om der er stemning for det i byrådet, og vi skal have gang i budgetdrøftelserne. Hvis jeg skal give en stemningsrapport fra byrådet, så fornemmer jeg en positiv stemning i forhold til det, men vi har jo ikke realitetsbehandlet det endnu, siger Thomas Kastrup-Larsen, hvis parti som bekendt har absolut flertal i byrådet.

Desuden skal der som nævnt skaffes en stor fondsfinansiering, og det kommer ifølge borgmesteren til at kræve noget arbejde.

Hensyn til skibstrafik

Når valget er faldet på en drejebro er det af hensyn til skibstrafikken i form af lystbåde, erhvervstrafik og krydstogtskibe.

- Vi skal ikke glemme, at Limfjorden er en fjord, der er rigtig meget sejlads på, så der er behov for det.

Ny bro bliver 550 meter Kortet viser ikke broens nøjagtige placering eller form. Kilde: Aalborg Kommune. Kortdata © OSM-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær

I Aalborg er man i forhold til den nye bro inspireret af Lille Langebro i København, der er en cykel- og gangbro over havneløbet i Københavns Havn, lige nord for Langebro.

Der peges på en drejebro for at tage hensyn til skibstrafikken i Limfjorden. Foto: Lars Pauli

I en projektillustration er broen over Limfjorden formet som et S.

- Tanken er, at den ikke bare skal gå lige ud, men at den får et kurvet forløb, så det bliver en oplevelse. Tanken er også, at der skal være rekreative arealer på den, så man kan opleve at være tæt på fjorden, når man er på broen.

I forhold til valget af brolanding henholdsvis nord og syd, siger borgmesteren.

- Det er ud fra en trafikanalyse i forhold til, hvordan man kan få den til at gå i land, så det hænger sammen med sti og vej, så man kan komme videre.

De årlige udgifter til drift og vedligehold af broen vil ligge et sted mellem en og fire mio. kr. Omkostningsniveauet afhænger blandt andet af om broens åbning kan styres af brovagten på den eksisterende Limfjordsbro.

Gevinst på 800 mio. kr.

Der er i øvrigt også udarbejdet en samfundsøkonomisk beregning, der viser, at den samfundsøkonomiske gevinst af at bygge broen vurderes at kunne overstige 800 millioner kroner på grund af ”sparet rejsetid for cyklister og gående samt forbedringer af klima, forurening, støj, trængsel og folkesundhed”.

Op til 12.000 daglige brugere Kilde: Aalborg Kommune. Grafik: Christian Made Hagelskjær

I forundersøgelserne vurderes det, at en bro ved et fuldt udbygget Stigsborg og med integreret planlægning på tværs af fjorden på en gennemsnitlig hverdag vil blive benyttet til 3.500-7.000 cykelture og 2.000-5.000 gåture. Det vil sige 5.500-12.000 ture i alt. Til sammenligning krydses Limfjordsbroen og Kulturbroen af henholdsvis 3.500 og 1.000 cyklister i døgnet