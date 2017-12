Ny enhed skal spore demente

AALBORG: Hvert år forsvinder flere demente fra deres bopæl. Nu er en række medlemmer af den nystiftede forening LSI gået sammen for at gøre noget ved problemet.

I dag bruger kommunerne GPS-trackere til at lokalisere demente, der forsvinder fra plejehjem. Men den løsning er ikke god nok, for trackeren skal lades op løbende. Det skal plejepersonalet klare og samtidig huske at påmontere den på borgeren igen efter endt opladning.

I stedet vil kommunerne have udviklet en løsning, hvor der ikke er behov for at genoplade lokaliseringsenheden. Tirsdag mødtes repræsentanter for kommuner og virksomheder i regi af LSI for at diskutere, hvordan det kan gøres.

- Vi har fået brugernes behov frem i lyset, og det betyder, at vi forhåbentligt ender med et produkt, der er meget bedre end det, vi ville få, hvis vi skulle købe en færdig løsning på markedet, siger Lisbeth Thyrestrup, der er leder for Videnscenter For Demens i Aalborg Kommune.

En af de virksomheder, der er med til at udvikle den nye lokaliseringsenhed er Acubit, der har base i Aalborg.

- Vi synes selv, at vi satte barren højt, da vi gik ind i det her samarbejde med det offentlige, for der er mange love at tage højde for. Men det har overrasket os, hvor god styringen har været, og hvor hurtigt samarbejdet er kommet op og stå, siger Thomas Pedersen, direktør i Acubit.

Næste skridt for de involverede virksomheder er at lave en prototype på lokaliseringsenheden ud fra de specifikationer, samarbejdsparter blev enige om på mødet.