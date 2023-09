Ny forestilling hver gang: Her er små og store drømme lige gode

Hvad drømmer du om? Når man er ung, fylder drømmene meget. Drømmen om det gode liv, rejser, kærlighed, fred på jorden, at blive berømt, at tjene mange penge, en fed bil eller…. eller…. eller….

I forestillingen Drøm, drøm, drøm skabes indholdet af de unges egne drømme, som de hver især kan aflevere på en lille lap papir.

Så bliver drømmene delt op i kategorier, og personalet fra det internationale firma, der får drømme til at gå i opfyldelse, tager fat. Alle drømme kan opfyldes gennem firmaets manualer, forstår man.

Men undervejs går det alligevel skævt, for den enes drøm kan være den andens mareridt. Hvis alle får ønsket om at være rig opfyldt, hvem skal så være fattig? Og hvordan skaber man egentlig fred i verden, hvordan bliver man professionel fodboldspiller eller musiker?

Drømmene flyderutallige som popcornene i forestilllngen. De tre medvirkende er Jeppe Kaas Vad, Ludvig Brostrup og Anne Gry Henningsen. Foto: Per Morten Abrahamsen

Stykket illustrerer, hvordan drømme ikke går i opfyldelse med et knips, men sætter samtidig en masse tanker i gang hos tilskueren. Om at det er OK at tage en pause fra de store drømme, hvis ledsager er forventningspres – både fra en selv og fra omgivelserne.

Fremtiden presser sig på, der skal træffes store, livsforandrende beslutninger, det hele bliver mere kompliceret, og kravene fra forældrene, samfundet, kammeraterne, og en selv kan vokse til helt uoverskuelige forhindringer og få en til at slå bremserne i. For hvad vil du selv?

Hvordan finder man sig selv og holder fast i sine egne visioner og drømme – og hvad ER dine egne visioner og drømme egentlig? Hvad er vigtigst, når du bliver spurgt direkte – er det penge, en kæreste, kammeratskab, at se og opleve verden? Man må vælge sin vej, også mellem de mange drømme, man kan have.

Og ingen drøm er forkert, understreges det. Alle drømme er gode drømme.

De unges drømme opdeles i fem kategorier med hver sin manual for opfyldelse, og lægges i en gul kasse. Foto: Per Morten Abrahamsen

Samtidig med, at teenangeårene er drømmenes årti, er det også de år, hvor man kan føle sig forkert på så mange forskellige måder, føle sig udenfor fællesskabet, opleve skuffelser så store, at man næsten ikke kan bære det og efterhånen også en erkendelse af, at ikke alle drømme er skabt til at gå i opfyldelse.

Her får vi at vide, at det er godt at drømme alligevel!

De unge i teatersalen er med på spøgen, og der er masser af sedler med små og store drømme at tage udgangspunkt i for de tre skuespillere - Jeppe Kaas Vad, Ludvig Brostrup og Anne Gry Henningsen - på scenen.

Det er selvfølgelig leg, for skal drømme virkelig gå i opfyldelse, er det naturligvis ikke nok at drømme. Men legen er også alvor, fordi det er de unges egne drømme, der sættes i spil. Måske er de for store til, at man kan tale med kammeraterne om det – eller måske er de for små til, at man vil være dem bekendt.

Men her kan man kaste dem ud i verden. Det er i orden at turde, for der er ingen, der kan pege fingre af dig, grine af dig eller mobbe dig – for her er dine drømme helt dine egne, fri fra krav og forventningspres.

Men dine egne drømme bliver også sat i perspektiv i forhold til andres drømme – drømmer du realistisk, og hvordan kan du selv få dine drømme til at gå i opfyldelse, de virkelige drømme, som ikke bare er en leg på teateret.

Der diskuteres på scenen, når det er lidt uklart, hvordan manualerne skal forstås, så drømmene kan gå i opfyldelse. Foto: Per Morten Abrahamsen

Teater Nordkraft har fat i både teenagerne, de unge voksne og de lidt mere modne med et altid aktuelt og moderne repertoire med udgangspunkt i den verden, vi lever i her og nu, ligesom teateret gerne tager udgangspunkt i publikums ønsker - f.eks. med det aktuelle projekt "Har du læst vores næste forestilling", hvor teateret inviterer publikum til at komme med forslag til dramatiseringer af deres yndlingsbøger.

Missionen om at lave nutidsteater og inddrage publikum er vigtig i en tid, hvor teater og kulturliv er hårdt presset af den digitale virkelighed og hvor det er endnu sværere at fægte sig frem med sine drømme end da mor var ung.