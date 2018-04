Ny formand i spidsen for AaB

AALBORG: Superligakliubben AaB har skiftet ud på pladsen helt i toppen af klubben. Efter torsdagens generalforsamling i aktieselskabet bag klubben er Torben Fristrup ny formand, mens den hidtidige formand Finn V. Nielsen fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.

Det bekræfter pressechef Brian Andersen, der oplyser, at formandsskiftet er meldt ud i en fondsbørsmeddelelse kort før klokken 18 torsdag.

- Der er ingen dramatik i formandsskiftet. Det ses vel også tydeligst af, at den hidtidige formand fortsætter i bestyrelsen, siger Brian Andersen.

Med den nye formand i spidsen for AaB A/S er der skiftet ud i toppen både på bestyrelsesplan og på det administrative plan her i foråret.

Den administrerende direktør Stephan Schors blev således fyret sidst i marts. Hans afløser er endnu ikke fundet.

På generalforsamlingen torsdag eftermiddag var der - udover genvalg til den senere formand Torben Fristrup - også genvalg til Henrik Thomsen og Anders Bjørnstrup.

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen i AaB A/S sig så altså med Torben Fristrup som ny formand og Jacob Møller Knudsen som næstformand.

De øvrige fem bestyrelsesmedlemmer er den nu tidligere formand Finn V. Nielsen, Henrik Thomsen, Lynge Jakobsen, Claus Fallingborg og Anders Bjørnstrup.

Efter generalforsamlingen sagde den nye formand til AaB TV andet, at han ville fortsætte den hidtidige linje:

- Vores strategi er uændret. Vores mål er fortsat at komme i top seks med et nulresultat uden transferindtægter, siger Torben Fristrup altså til AaB TV

Du kan se hele indslaget med den nye formand på AaB TV her