Ny hotelkæde må udskyde byggeri i Aalborg

AALBORG:I januar kunne Nordjyske skrive, at Aalborg får et nyt hotel i Jyllandsgade, lige overfor Politigården. Og at hotellet ville være det første af kæden B&B Hotels i Danmark.

Planerne har dog været sat på pause, fordi Nordjyllands Politi har skærpet kravene for bakkende lastbiler. Den udfordring er nu løst i et samarbejde mellem kommune og politi. På det seneste møde i by og landskabsudvalget sagde et flertal god for lokalplanforslaget, der nu skal ud i offentlig høring.

Til november skulle lokaplanen gerne være færdig, og den tomme kontorbygning bliver revet ned hurtigst muligt. Foto:Henrik Louis

- Hvis alt går efter planen, ser det ud til, at vi har en lokalplan til november. Vi går i gang med at bygge, så hurtigt som vi kan derefter, siger Ole Mortensen, der er repræsentant for B&B Hotels i Danmark.

Forsinkelsen betyder dog, at hotellet ikke længere bliver kædens første i Danmark, selvom det stadig bliver det første, der bliver bygget fra bunden.

-Der kommer et i Vejle først, men det er en ombygning af en eksisterende bygning. Aalborg bliver altså det første nye, hvor vi som kæde kan vise vores koncept, og hvad det er vi kan, forklarer Ole Mortensen.

Hotel for alle

Han slår fast, at kæden glæder sig til at komme til Aalborg, hvilket direktør for B&B Hotels, Max C. Luscher også bekræfter.

- Aalborg er det ideelle sted for vores produkt. En stærk økonomi og byens kulturelle mangfoldighed muliggør mange forretnings- og fritidsrejsende hvert år, der sætter pris på komforten af god indkvartering til en rimelig pris, siger direktøren.

B&B Hotels er et hotel for alle, ifølge ejerne.

- Det vil sige, at det er et tostjernet hotel. Vi har alt det, der hører til en god hotelovernatning med aircondition, lynhurtigt WiFi, døgnåben lobby og morgenmadsrestaurant, siger Ole Mortensen.

God placering

Folkene bag kæden er rigtigt glade for placeringen, ligesom hotellet også kommer til at bidrage til Aalborgs byliv, forventer Steen Royberg, der er partner i Nordicals Aalborg, som har været med til at gøre projektet muligt.

- Jyllandsgade er beliggende tæt på offentlig transport, den nye Plusbus og den nye direkte jernbaneforbindelse til lufthavnen. Der sker en imponerende udvikling i det specifikke område, vurderer Steen Royberg.

Godsbanearealet bugner af nye byggerier, og Østerå bliver fritlagt. Det er med til at styrke området, mener Royberg.

- Den vækst og udvikling, som Aalborg har haft de seneste år, har synliggjort for virksomheder og forretninger, at Aalborg er attraktiv at investere og drive forretning i.

Den opfattelse deler Ole Mortensen, der glæder sig til at vise, hvordan B&B Hotels kan bidrage til udviklingen i Aalborg.

- Placeringen betyder, at det er oplagt at tage ind til centrum. Vi har kun morgenmad, så vore gæster kommer til at nyde godt af Aalborgs restauranter. Derudover ansætter vi en lokal manager, der har stor interesse i, at samarbejde med Aalborg by om yderligere udvikling i byen.

Et plateau kommer til at binde hotellet sammen med 16-18 nye boliger, Bjørk og Maigård

Hotellet på adressen Jyllandsgade 20 bliver bygget i to tårne, der er placeret i en vinkel, der åbner sig ud mod Dag Hammerskjølds Gade. Tårnet ud mod Jyllandsgade skal huse hotelprojektets syv etager med 102 hotelværelser, mens der nedtrappes til fem etager i det tilstødende tårn, der skal rumme 16-18 boliger. Tårnene forbindes af et grønt hævet plateau, der fungerer som opholdsareal for både beboere og gæster på hotellet.

Hvis alt går efter planen står hotellet færdig i 2023.