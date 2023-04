Ny indsats skal styrke behandlingen, når alvorlig sygdom rammer

UDRYKNING:Borgerne i Aalborg og omegn kan se frem til hurtigere og bedre hjælp, når alvorlig sygdom pludselig rammer.

Region Nordjylland indsætter nemlig enhed bemandet med paramedicinere, der har til opgave at køre ud til patienter, hvor der er ringet 1-1-2, og sætte gang i behandlingen i eget hjem. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Paramedicineren vil køre ud fra Aalborg. Og forventningen er, at der hver dag vil være 8-10 besøg hos syge borgere. Det vil primært være i de tilfælde, hvor der ikke er behov for ambulance, og hvor der ikke er tale om livstruende sygdom.

I praksis vil paramedicineren undersøge patienten og vurdere tilstanden - enten alene eller med lægefaglig sparring på distancen. Er der behov for indlæggelse eller anden hjælp, rekvireres transport.

Den nye indsats giver rigtig god mening ud fra et sundhedsfagligt perspektiv.

Det siger Pia Buus Pinstrup (K), formand for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland.

- Formålet er at optimere visitationen og sikre, at borgerne får den rette hjælp på det rette tidspunkt. Det kommer alle borgere til gavn - ikke kun i Aalborg. For det her betyder, at eksempelvis ambulancerne vil være til større rådighed andre steder og ved mere akutte ture. Vi forventer, at visitationsenheden vil give en positiv afsmittende effekt på responstiderne og samtidig mindske presset på akutmodtagelsen på især Aalborg Universitetshospital.

Pia Buus Pinstrup (K), formand for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland, klipper snoren til den nye elbil sammen med paramediciner Ole Hyldahl. Fotograf: Lene Pedersen, Region Nordjylland

Der er i forvejen paramedicinerbaser, andre steder i regionen. Her har man gode erfaringer med at lade paramedicinere køre ud og visitere akut syge borgere - oftest er det ældre patienter, der har behov for hjælp.

- Vi har haft muligheden for fremskudt visitation på fem paramedicinerbaser siden 2021. Erfaringerne viser, at omkring 30 procent af de fremskudte visitationer afsluttes i deres eget hjem. Det giver rigtig god sundhedsfaglig mening i mange af de her tilfælde, hvor vi har at gøre med ældre og syge borgere at gøre. Hvis vi kan spare dem for en hospitalsindlæggelse og løse deres sundhedsproblem samtidig, så gør vi alle en tjeneste, siger Martin Rostgaard-Knudsen, der er lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.