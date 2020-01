Ny leder af Teater Nordkraft: - Jeg glæder mig så meget

AALBORG:Teater Nordkraft i Aalborg har ansat instruktør Minna Johannesson som ny teaterleder. Hun tiltræder 1. juni.

Det fremgår af en pressemeddelelse tirsdag formiddag.

- Med Minna får vi en leder med store kunstneriske ambitioner, erfaringer og kompetencer. Det vil give forestillinger i fremtiden, som vi kun kan glæde os til at se – igen og igen, siger bestyrelsesformand for Teater Nordkraft Johannes Andersen.

Minna Johannesson er kendt af Teater Nordkrafts publikum som instruktør af den Reumert-vindende ungdomsforestilling ”Dig og Mig ved Daggry”, samt af forestillingen om Jomfru Ane Gade ”150 Meter til i morgen”.

Hun har instrueret prisvindende og anmelderroste forestillinger over hele Skandinavien, men har boet fast i Aalborg med mand og barn siden 2011.

- Jeg glæder mig så meget til det hele! Teater Nordkraft er et helt specielt sted for mig. Her føler jeg mig hjemme, og jeg har en stor tro på huset og dets kunstneriske potentiale, lyder det fra den nye teaterleder i pressemeddelelsen.

Nuværende teaterchef Jakob Tekla Jørgensen stopper 30. juni, hvilket giver mulighed for overlevering til den nye på posten.