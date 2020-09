Ny mand i front: Duedahl klar til kamp mod Astman

AABYBRO:Det bliver Mads Duedahl - 36 år gammel og gennem de seneste syv år sundheds- og kulturrådmand i Aalborg - der kommer til at stå øverst på på Venstres liste, når der til næste år skal være valg til regionsrådet.

For Duedahl trak en ganske markant sejr hjem, da omkring 300 V-medlemmer onsdag aften stemte om hvem, der på partiets vegne skal forsøge at fravriste Ulla Alstman og Socialdemokratiet posten som regionsrådsformand. Mads Duedahl fik 264 stemmer, mens den nu tidligere kandidat, Lone Sondrup fik 36.

For Duedahl er der dog langt vej endnu - Socialdemokratiet har i 40 år siddet sikkert på magten i regionen.

- Vi skal vise at Nordjylland ikke er Mette Frederiksens røde bagland. Og der er meget at rette op på, for vi gør det ikke godt nok i nordjylland. Vi har danmarks længste ventelister, lægemangel og en presset psykiatri, lød det fra valgets vinder.