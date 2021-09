Ny mand i spidsen for UCN

Uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen er konstitueret som rektor på UCN, efter den hidtidige rektor Lene Augusta Jørgensen ikke har ønsket at søge sin egen stilling.

Peter Møller Pedersen har været uddannelsesdirektør for UCN siden 2017 og er konstitueret året ud. Lene Augusta Jørgensen udtrådte 1. september af UCNs ledelse, men er ligeledes ansat året ud.

- Det har ikke været en let beslutning, men den rigtige for mig på nuværende tidspunkt. Jeg er stolt over den tid, jeg har været en del af UCN. Vi er blevet institutionsakkrediteret. Vi har gode solide uddannelser, og vi har opbygget et fundament for at udvikle og videnbasere vores mange aktiviteter. UCN skaber værdi for vores samfund og region, og det har vi grund til at være stolte af, hedder det fra Lene Augusta Jørgensen, der har været rektor for UCN siden 2014.

Mens Peter Møller Pedersens er konstitueret rektor, overtager uddannelseschef Henriette Eduardsen posten som uddannelsesdirektør og indgår dermed i UCN’s rektorat.