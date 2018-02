Ny miljøvirksomhed på Aalborg Havn

AALBORG: Aalborg Havn har fået en ny samarbejdspartner. Affaldsbehandlings- og ressourcevirksomheden RGS Nordic har nemlig overtaget Savannevej 2 i Aalborg Øst, hvor den konkursramte miljøkoncern IF-koncern tidligere drev et miljøanlæg.

- Vi får her en grund med en god beliggenhed, der giver os gode muligheder for at håndtere byggeaffald herfra fremover, konstaterer regionsdirektør Jan Glerup fra RGS Nordic.

Virksomheden har specialiseret sig i at modtage og behandle jord og byggeaffald. Fra 35 behandlingsanlæg spredt over hele Norden håndterer virksomheden omkring tre millioner ton jord, vand og bygningsaffald årligt.

Skaber en cyklus

Med udvidelsen i det nordjyske forfølger RGS Nordic sin ambitiøse vækststrategi om at være ledende aktør på sit felt i Norden.

- Vi har fokus på at udnytte ressourcerne og holde dem i et konstant kredsløb, hvor materialerne kan bruges igen og igen. Når vi for eksempel knuser beton og lader den indgå i produktionen af ny beton, så har vi skabt en cyklus, der kan gentages igen og igen, lyder det fra bæredygtighedschef Ebbe Naamansen fra RGS Nordic.

RGS Nordic har i forvejen et behandlingsanlæg på Rørdalsvej i Aalborg Øst, og derfor er Aalborg Havn og RGS Nordic allerede gamle kendinge.