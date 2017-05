Ny nedtur for AaB

AALBORG: AaB kan efter alt at dømme godt droppe alt om søde drømme om Europa League.

Fredag aften løb det kriseramte AaB-mandskab således ind i en ny nedtur hjemme mod Randers. I den første runde i Alka Superligaens Europa League-playoff vandt kronjyderne med 2-0 på Aalborg Portland Park.

AaB’s nedtur blev grundlagt i første halvleg, hvor en knivskarp Marvin Pourie straffede hjemmeholdet to gange.

Randers fik kampens første gode mulighed, da Marvin Pourie tog en tur forbi flere AaB-forsvarere, men Nicolai Larsen afværgede tyskerens forsøg.

Godt midtvejs i første halvleg kunne Larsen dog intet stille op, da Marvin Pourie var på spil igen. Angriberen afsluttede på fornem vis en god Randers-omstilling, da han fra kanten af feltet bragede bolden i mål til 1-0 til Randers.

Efter 32 minutter blev ondt værre for AaB, da Marvin Pourie gjorde sig selv til dobbelt målscorer. Tyskeren stod på det rette sted på det rette tidspunkt, da Mads Agesen forlængede et hjørnespark, og så kunne Pourie let heade bolden ind til 2-0.

Tre minutter før pausen var et slagent AaB-mandskab dog lige ved at få fornyet håb, men marginalerne var ikke med hjemmeholdet. Først sendte Kasper Pedersen bolden på overliggeren, hvorefter Edison Flores måtte se sin ripost blive afværget på målstregen.

10 minutter inde i anden halvleg fik AaB en ny fin mulighed for reducering, men Rasmus Thellufsen tøvede for længe og måtte se sin afslutning blive blokeret.

Nærmere end det kom AaB aldrig, og dermed slutter nordjydernes sæson formentlig med onsdagens returkamp i Randers.

