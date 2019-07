Ny politienhed i Nordjylland: Skal sikre dyrevelfærd

Den specialiserede dyrevelfærdsenhed i Nordjyllands Politi skal også dække Midt- og Vestjyllands og Østjyllands politikredse. Enheden skal primært arbejde med:

Sager om ulovlig handel med hunde, herunder de såkaldte "hvalpefabrikker"

Sager om import eller eksport af dyr

Sager om handel med levende truede dyrearter

Sager, der er udtryk for nye tendenser på dyreværnsområdet

Ud over den efterforskningsbaserede indsats forventes dyrevelfærdsenhederne også at varetage en præventiv indsats med henblik på at forebygge eller opfange vanrøgtsager i opløbet.

Politiet etablerer tre specialiserede dyrevelfærdsenheder på landsplan. De to andre er forankret i hhv. Midt- og Vestsjællands og Sydøstjyllands politikredse.

Kilde: Nordjyllands Politi