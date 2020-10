Ny politistation på Grønlands Torv: 30-40 medarbejdere flyttes fra politigården

AALBORG:Nordjyllands Politi åbner i 2021 ny politistation på Grønlands Torv. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet har indgået lejekontrakt på nye i lokaler på Grønlands Torv 1. Fra den nye politistation vil der også være borgerbetjening. Lokalerne er i øjeblikket under ombygning.

- Det bliver lokalbetjente fra Forebyggelse Aalborg og politikredsens køreprøvesagkyndige m.fl., der til næste år får ny arbejdsplads på Grønlands Torv. Omkring 30-40 medarbejdere fra politigården på Jyllandsgade i Aalborg og nærstationen på Fyrkildevej i Aalborg Øst vil få deres gang i de nye cirka 450 kvadratmeter på Grønlands Torv. Lokalerne har tidligere huset et bibliotek og bliver i øjeblikket moderniseret, så de kan rumme en politistation, lyder det i pressemeddelelsen.

Nordjyllands Politi åbner en ny politistation på Grønlands Torv i starten af 2021. Foto: Henrik Bo

Nogle medarbejdere vil få fast arbejdssted der, mens andre vil arbejde på stationen fra tid til anden.

Nordjyllands Politi har arbejdet på at kunne overtage lokalerne siden slutningen af 2018, så det er en tilfreds politidirektør, der nu har sat sin signatur på lejekontrakten for lokalerne.

- Med denne flytning forener vi vores forebyggelsesindsats i Aalborg på en fælles lokalitet. Vi styrker med andre ord vores politimæssige tilstedeværelse uden for Aalborg midtby, siger politidirektør i Nordjyllands Politi Anne Marie Roum Svendsen, der desuden peger på, at det politifaglige miljø får et løft, når man koncentrerer kompetencerne.

- Og fra basen på Grønlands Torv vil vores lokalbetjente rykke ud til kriminalpræventive opgaver i hele Aalborg kommune: til bekymringssamtaler, udføre opsøgende gadeplansarbejde, varetage SSP-samarbejdet og holde foredrag om kriminalitetsforebyggelse, siger politidirektøren i pressemeddelelsen.

Nordjyllands Politi beholder desuden et mindre lejemål på Fyrkildevej i Sundhedens Hus til blandt andet afhøringer og andre opgaver i området.

De køreprøvesagkyndige får ligeledes arbejdsplads på Grønlands Torv, og det vil således også være her, køreskoleelever skal møde ind til teori- og køreprøver.

Det er planen, at der ligeledes vil være åbent for borgerbetjening i en ekspedition på den nye politistation.

De konkrete åbningstider er endnu ikke fastlagte, men de vil blive offentliggjort forud for åbningen af den nye politistation i begyndelsen af 2021.