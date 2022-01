Ny redegørelse: Der har ikke været nogen Aalborg-film

AALBORG:- Samlet set er det derfor Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke har været produceret en særskilt film om Aalborg.

Det fortæller kommunaldirektør Christian Roslev i en ny redegørelse fredag.

Aalborg Kommune betalte ellers i 2017 100.000 kroner til 2E Group i forbindelse med en aftale om tv-programmet Nybyggerne, der skulle optages i byen. 2E Group var gennem selskabet 2E Bolig sponsor på tv-programmerne.

Der har tidligere lydt forskellige meldinger om, hvad kommunen egentlig betalte for. Kommunen har tidligere selv fortalt, de købte en brandingfilm om kommunen, mens direktør i 2E Group, Jesper Skovsgaard, forklarede at kommunen også betalte for, at tv-programmet i det hele taget skulle optages i kommunen.

Fredagens redegørelsen skulle forsøge at klarlægge sagen, men der er stadig en del ubesvarede spørgsmål omkring den aftale kommunen indgik med 2E Group omkring Nybyggerne. Det skyldes mange journalisering og dokumentation, slår redegørelsen også fast

- Den manglende journalisering af aftalen medfører samtidig, at indhold heri, herunder de krav Aalborg Kommune måtte have stillet til den eksponering, der betales for og hvilken form eksponeringen skulle have, heller ikke kan dokumenteres, skriver kommunaldirektøren.

Det er dog kommunens opfattelse, at den for de 100.000 kroner fik eksponering "som en integreret del af programmerne", forklarer kommunaldirektøren.

