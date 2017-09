Ny restaurant oplever storm af kunder

AALBORG: Mesterkokken Dennis Juhl og hans souschef Frederik Østeraa fra Ruths Hotel står bag den nye gourmetrestaurant Textur på Vesterbro i Aalborg, og den har fået overvældende opmærksomhed.

Hele 1146 bookinger er allerede på plads inden åbningen fredag 15. september via DinnerBooking.com, og skal man have bord i år, så er det om at være hurtig.

- Det er meget usædvanligt at se så mange bookinger inden en åbning - de slår alle rekorder blandt de jyske restauranter, siger Henriette Noll Bernstorn, Country Manager hos DinnerBooking.com.

For de nystartede restauratører er de mange bookinger allerede før åbningen kommet som en overraskelse.

- Det er overvældende med så stor opmærksomhed, og vi er super glade og taknemmelige. Vi havde selvfølgelig regnet med, at der ville komme lidt bookinger inden åbning, når nu vi ikke er helt ukendte i Nordjylland, men bestemt ikke så mange, fortæller Frederik Østeraa, der er medstifter af Restaurant Textur.