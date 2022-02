Ny flyrute sender dig direkte fra Aalborg til pizza og palmer

AALBORG: Amalfikysten og italiensk pizza i Napolis gader ligger lige rundt om hjørnet.

Det sker, når flyselskabet Volotea om nogle måneder åbner en ny direkte rute fra Aalborg Lufthavn til Napoli – med én ugentlig afgang fra maj til oktober. Det skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

Du kan rejse med den nye, direkte rute fra Aalborg til Napoli, hver tirsdag fra den 3. maj til den 4. oktober, når flyet sætter kursen direkte fra Nordjylland til det sydlige Italien.

– En direkte rute fra Aalborg til Napoli åbner op for hele Syditalien, hvorfor det er en fantastisk nyhed og til stor glæde for særligt de jyske fritidsrejsende, siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.

- Syditalien har længe været efterspurgt fra Aalborg, og vi ser frem til et godt samarbejde med Volotea, der for første gang går ind på det danske marked med en direkte ruteflyvning. Vi er derfor på en spændende rejse sammen, og jeg er sikker på, at Nordjylland vil tage rigtig godt imod dem og den nye rute.

I de sidste mange år har Aalborg Lufthavn sendt chartergæster afsted mod italienske ferieoplevelser, men det er første gang, at et flyselskab kommer på banen med en direkte rute, der giver helt nye rejsemuligheder.

Den nye direkte rute til Napoli indbyder ikke kun til en autentisk italiensk ferie i Syditaliens største by, men også muligheden for blandt andet at udforske den fantastiske Amalfikyst og smukke Sorrento, hvortil det nordjyske rejsebureau, Nilles Rejser, tilbyder oplevelsesrige pakkerejser.

– Vi er glade for, at det nu bliver endnu mere attraktivt at flyve fra Aalborg Lufthavn. Fra Napoli udspringer flere af vores italienske rejsemål, vi rejser bl.a. til Amalfikysten, Sorrento og Apulien i foråret og efteråret, siger direktør i Nilles Rejser Miriam Bisgaard Christiansen.

Flybilletter er lagt til salg på Voloteas hjemmeside med priser fra cirka 149,- one-way, og på Nilles Rejsers hjemmeside kan du bestille en pakkerejse i maj samt i september og oktober.