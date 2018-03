Ny sejr sender EH Aalborg uhyre tæt på ligaen

HÅNDBOLD: Det er efterhånden kun i teorien, at håndboldkvinderne fra EH Aalborg kan undgå at rykke op i landets bedste række.

Torsdag aften hentede nordjyderne den 13. sejr i træk i 1. division, da udekampen mod Horsens blev vundet med 23-21.

EH Aalborgs seneste nederlag faldt 9. november sidste år mod netop Horsens, og østjyderne var igen torsdag tæt på at gøre livet surt for EH Aalborg. 10 minutter før tid førte Horsens 20-18, men en stærk slutspurt betød, at aalborgenserne snuppede endnu en sejr.

Julie Jensen blev topscorer for EH Aalborg, der nu har otte point ned til SønderjyskE på den tredjeplads, der ikke udløser direkte oprykning. EH Aalborg har fire kampe tilbage, mens SønderjyskE mangler at spille fem kampe.