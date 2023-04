Ny skole har akut behov for 40 millioner

AALBORG:Politikerne har endnu ikke taget endelig stilling til den nye skolestrategi i det østlige Aalborg.

Men går det, som der er lagt op til, skal fire skoler slås sammen til to.

Især sammenlægningen af Byplanvejens Skole og Seminarieskolen har skabt debat, og frustrerede forældre har gjort, hvad de kunne for at påvirke den politiske beslutning.

Den otte ugers lange høringsperiode er netop afsluttet, men på trods af mere end 600 siders høringssvar, virker politikerne stadig stålfaste på at gennemføre skolesammenlægningerne.

Og bliver det, som det er fremlagt, vil den nye skole, der kommer til at ligge på Seminarieskolens matrikel, allerede være bagud på point, når skolen starter op efter sommerferien i 2024.

I hvert fald når det kommer til de indvendige og udvendige rammer.

Mangler mere end 100 millioner

I forslaget kan man læse, at skolen har et indvendigt renoveringsbehov på 93,3 millioner kroner. Heraf er der et akut renoveringsbehov på 40 millioner kroner, som skal gå til at udbedre tag, vinduer og varme- og ventilationsanlæg.

Der står i forslaget, at det er en forudsætning for gennemførelse af sammenlægningen, at de akutte renoveringsbehov bliver udbedret, men næstformand i børne- og undervisningsudvalget, Lisbeth Lauritzen (S), vil ikke garantere, at det sker.

- En del af finansieringen til de akutte renoveringer kan optages som energilån, og så er det en lidt anden størrelse end de penge, vi skal finde i anlægsbudgettet. Men det er en smule regnskabsteknisk at forklare, siger hun og fortsætter.

- Men vi har ikke fundet finansieringen.

Oveni de 93,3 millioner til indvendig renovering vurderede man også tilbage i 2018, at Seminarieskolens udvendige renoveringsbehov ville løbe op i 9,7 millioner kroner.

Her blev især de udendørs læringsmiljøer vurderet som utilstrækkelige. På en skala fra 1-5 scorede de bundkarakter.

Siden har Seminarieskolen selv igangsat flere projekter, som de har finansieret ved hjælp af fondsmidler, men Lisbeth Lauritsen vil gerne gøre endnu mere ved udearealerne.

- Jeg synes også, at vi skal se positivt på at gøre noget ved dem, så vi kan være dem bekendt, siger Lisbeth Lauritzen.

Et skrabet anlægsbudget

Anlægsbudgettet for 2023 var skrabet, og det lykkedes først i sidste øjeblik at finde tre millioner til renovering af Sofiendalskolen, som døjede med skadedyr.

Derfor er det nok naivt at tro, at politikerne pludselig finder mange millioner i det kommende budget til renovering af Seminarieskolen.

- Vores anlægsbudget er ikke blevet mindre presset, men det er vigtigt, at den nye skole kommer godt fra start, siger Lisbeth Lauritzen og fortsætter.

- Det er min intention, at vi når i mål med akutte renoveringer, men om det lykkes, kan jeg ikke give et endeligt svar på. Midlerne er ikke uendelige.

Vil ikke gå i skole på en byggeplads

Som Nordjyske tidligere har beskrevet, har planerne om skolesammenlægningen allerede haft alvorlige konsekvenser for mange familier, selv om planerne reelt ikke er vedtaget politisk endnu og først træder i kraft fra skolestart 2024.

I et høringssvar fra elevrådet på Seminarieskolen skriver eleverne, at de frygter konsekvenserne af skolesammenlægningen og den omfattende renovering.

Elevrådet skriver, at skolen skal totalrenoveres for at blive attraktiv for nye elever, men de er samtidig bekymrede for konsekvenserne af ombygningen.

- Vi kan godt være bekymrede for, hvor længe en sådan totalrenovering vil vare, og hvor mange skoleår vi skal acceptere at modtage undervisning på en byggeplads, skriver de.

Den bekymring forstår Lisbeth Lauritzen godt, men hun understreger, at renoveringen af Seminarieskolen ikke vil være anderledes, end når kommunen har renoveret andre skoler, uanset hvor omfattende den ender med at blive.

- Vi har jo renoveret flere skoler før, og det kan sjældent lade sig gøre, uden at det kommer til at påvirke eleverne, men vi tager selvfølgelig de nødvendige hensyn, siger hun.

Politikerne skal tage endelig stilling til skolestrukturen i løbet af de kommende måneder. I første omgang er det børne- og undervisningsudvalget. Herefter skal byrådet stemme om det endelige forslag i midten af juni.