Ny skolerådmand: Jeg glæder mig til jobbet

AALBORG:Det bliver Venstres politiske leder i Aalborg og partiets spidskandidat ved det kommende kommunalvalg, Jan Nymark Thaysen, der skal overtage som skolerådmand pr. 1. februar, når Tina French Nielsen (V) efter eget ønske udtræder af byrådet.

Han forstår beslutningen men ærgrer sig.

- Som umiddelbar kommentar vil jeg sige, at det er et stort tab for os, for Tina har været en stabil og særdeles arbejdsom kraft i Venstre igennem mange år. Hun har politik i hjertet, siger Jan Nymark Thaysen.

Tidligere på året vikarierede han som sundheds- og kulturrådmand i fire måneder for Mads Duedahl (V).

- Jeg føler mig klar til det, for jeg sad jo i skoleudvalget i forrige periode og har da også fulgt med. Jeg har tre børn i folkeskolen i øjeblikket. Derfor synes jeg, at det giver meget god mening, som Tina ville have sagt. Jeg føler mig klædt på til det, siger Jan Nymark Thaysen.

Han ser frem til opgaven.

- Jeg glæder mig, og jeg har rigtig længe ønsket at kunne lave politik 100 procent, og det får jeg mulighed for nu, siger Jan Nymark Thaysen, der i dag arbejder som markedschef hos Orbicon.

Som det ser ud nu, er det førstesuppleanten Mads Sølver Pedersen, der tidligere har siddet i byrådet, der skal indtræde i stedet for Tina French NIelsen.