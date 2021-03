Ny strategi: Direktør for cityforening stopper

AALBORG:Direktør i Aalborg City Flemming Thingbak stopper med næsten øjeblikkelig virkning i det job han har haft som cityforeningens direktør gennem 17 år. Thingbak stopper sit virke med udgangen af april. Det oplyser Aalborg City i en pressemeddelelse.

Detailhandlen gennemgår i denne tid store forandringer, også i Aalborg midtby.

Bestyrelsen for Aalborg City ønsker at imødekomme denne forandring på bedst mulig måde for byen og foreningens medlemmer, og har derfor gennem noget tid arbejdet med en ny strategi, som skal være med til at sikre, at Aalborg fortsat bliver en foretrukket destination for shopping, oplevelser, events mm, skriver foreningen i pressemeddelelsen.

- Samtidig vil bestyrelsen selv rykke tættere på den daglige drift og foreningens mange medlemmer og samarbejdspartnere, lyder det.

I forbindelse med de nye tider ønsker bestyrelsen en ny struktur i organisationen, og det betyder et farvel til Aalborg Citys mangeårige direktør Flemming Thingbak, som ikke kan se sig selv som en del af det nye set-up og derfor fratræder med udgangen af april.

Formand for Aalborg City Jes Asmussen beklager, at samarbejdet ophører, men takker samtidig Flemming Thingbak for hans store indsats for Aalborg City igennem 17 år.

Flemming Thingbak udtaler:

- Jeg har haft 17 helt igennem fantastiske år her i Aalborg City, og der er mange ting, jeg kommer til at savne, men jeg glæder mig over at aflevere en cityforening i god form og ser frem til at prøve nye kræfter af i det pulserende erhvervsliv.

I den nye organisation oprettes en stilling som citymanager og en stilling som event koordinator, og disse vil snarest muligt blive slået op, oplyser formand for Aalborg City Jes Asmussen.