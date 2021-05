Smitten stiger blandt unge i Aalborg - sådan vil regionen bryde smittekæderne

AALBORG:Smitten stiger fortsat i Aalborg Kommune.

Derfor opruster Region Nordjylland nu testindsatsen blandt unge i kommunen. Det betyder, at en række uddannelsesinstitutioner i Aalborg fra på tirsdag vil få besøg af podere, som vil teste eleverne med den mere præcise PCR-test.

- Vi ved, hvor smitten er, og nu sætter vi ekstra sejl til for at få brudt alle smittekæderne. PCR-testen er mere præcis end hurtigtesten, og den her indsats skal ses som et supplerende tiltag, hvor uddannelsernes egen kontinuerlige testning med hurtigtest stadig udgør rygraden i indsatsen, fortæller kontorchef i Sundhedsplanlægningen i Region Nordjylland, Jacob Bertramsen, i en pressemeddelelse.

Som minimum vil Aalborg Handelsskole og Aalborg Katedralskole få besøg af den såkaldte PCR-testkaravane, og regionen er i gang med at undersøge, om flere institutioner kan komme med.

Forventeligt med høj smitte blandt unge

I dag var incidenstallet i Aalborg Kommune 219. Korrigeret for antallet af test, der bliver taget i kommunen, er tallet 135.

Om der er grund til bekymring er dog et spørgsmål med flere mulige svar, når man spørger Jan Nielsen, der er direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen og ansvarlig for coronaindsatsen i Aalborg Kommune

- På den ene side, ja. Et stigende incidenstal er ikke positivt, men på den anden side er det også forventeligt med de åbninger, vi har. Men det er selvfølgelig rigtig træls, at vi kan se, at Aalborg Kommune har en væsentlig større stigning end mange af de andre storbyer, siger han.

Særligt er det i aldersgruppen 20 til 29 år, smittetallene ser værst ud, hvilken gør bekymringen hos Jan Nielsen en smule mindre.

- Hvis vi kigger på hvem, der bliver smittet, er det nogle grupper, som ikke bliver alvorligt syge, og det kan vi også se på indlæggelsestallene, påpeger han.

Ifølge Jan Nielsen er det forventeligt, at smitten er højest blandt de unge mennesker.

- Det her er ikke en udskamning. De har generelt flere sociale kontakter, og det er en del af ungdomslivet, siger han.

Fokus på budskabet

Aalborg Kommune forsøger på sociale medier og gennem uddannelsesinstitutionerne at gøre de unge opmærksomme på den stigende smitte og har desuden en god kontakt og dialog med politiet.

- Det handler simpelthen om at få budskabet ud til de unge mennesker. De skal gøre alt i deres magt for at begrænse deres sociale bobler, holde afstand, når de går i byen, og overholde de restriktioner, der er på værtshuse. Det er simpelthen det, der skal til. Så tror jeg også, at vi får nedbragt smitten igen, siger Jan Nielsen

Hvis det korrigerede incidenstal overstiger 300, risikerer kommunen at må lukke ned. Jan Nielsen tror, at smitten vil fortsætte med at stige i næste uge, men forventer ikke at komme op omkring så højt et incidenstal.

- Vi undgår det. Vi når at få bremset op i tide. Det er min forventning, siger han.

Ekstra testmuligheder i Brovst

Foruden i Aalborg Kommune, stiger smitten også i Brovst.

Region Nordjylland anbefaler, at alle i Brovst Sogn lader sig teste, og øger derfor testmulighederne fra i dag af med et center i Idrætshallen i Brovst, hvor der indtil mandag vil være åbent 9 til 21. Testen kræver ikke tidsbestilling.