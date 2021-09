Ny trafikkontrol: Vanvidsbilist nappet med 192 kilometer i timen

AALBORG:Ovenpå mandagens målrettede trafikkontrol i og omkring Aalborg - en kontrol, der bl.a. førte til, at en vanvidsbilist blev taget med 107 kilometer i timen på Østre Allé i Aalborg - så fortsatte Færdselsafdelingen under Nordjyllands Politi kontrollerne tirsdag også.

Og minsandten om ikke endnu en vanvidsbilist blev snuppet - denne gang en bilist med 192 kilometer i timen på Roldvej nær Nørager, hvor der er hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen.

- Der var tale om en Seat ført af en 31-årig nordjyde, der havde foden hvilende alt for tungt på speederen, oplyser lederen af den operative færdselsafdeling, politikommissær Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi, til Nordjyske.

- Og folk kan regne med, at vi kommer igen. Nu kører vi lige normal drift lidt tid, og så vender vi tilbage med yderligere kontroller. For som en lystfisker, der finder et godt sted og fanger noget stort, så vender vi også tilbage og kontrollerer, hvor der er noget at komme efter, konstaterer politikommissæren.

Politiet har opgjort det samlede antal forseelser, som blev noteret under de to dages razziaer.

Ovenpå 31 hastighedssager til klip mandag blev det tirsdag til yderligere 22 hastighedssager til klip i kørekortet samt en række andre forseelser.

I alt 91 færdselssager blev i kontrollens tidsrum registreret af betjentene på gaden – heraf var de to altså såkaldte vanvidsbilister.

Færdselskontroller 20. og 21. september 53 hastighedssager, der giver klip i kørekortet 2 sager med kørsel i frakendelsestiden 2 sager med betinget frakendelse for fartoverskridelser på landevej 2 sager for overhaling højre om 2 vanvidsbilister på 107 km/t i byen og en med på 192 km/t på landevejen på Roldvej – hvilket gør, at køretøjet beslaglægges med henblik på konfiskation Resten af sager var blandt færdsel, f.eks. manglende sele eller uopmærksomhed VIS MERE

- Der bliver kørt for stærkt. Alt for stærkt. Af de mange fartoverskridelser var der altså også to tilfælde af vanvidsbilisme, siger Thomas Ottesen.

- Fart er farlig og skyld i mange ulykker, så jeg kan kun opfordre til, at man letter trykket på speederen og holder sig inden for hastighedsbegrænsningerne. Det handler om trafiksikkerhed på de nordjyske veje – det er derfor, at vi laver kontrollerne, understreger politikommissæren.