Ny tur venter mere end 20.000 deltagere: Her er ruten til årets DHL-stafet

Det kommer til at glide gelinde, når de over 20.000 DHL-deltagere bevæger sig igennem de nye ruter, Aalborg Kommune netop har godkendt til dette års DHL Stafet.

Ruterne er nemlig designet til at undgå flaskehalse. Og det er en nødvendighed. For når nedtællingen i år lyder til stafetten, er det med et rekordstort antal deltagere.

Det er de naturskønne omgivelser i Skalborg, arrangørerne har fået godkendt som den helt rette lokation til de mange tusind friske deltagere.

Den nye rute fører dem blandt andet fra Dyrskuepladsen til det naturskønne område Paradiset.

Nemmere logistik

- Vi vil gerne undgå at have folk igennem byen, begrunder Rasmus Schøn, der som eventmedarbejder ved Aalborg Atletik står for koordineringen af DHL.

- Ruterne er strategisk nok på den side af Hobrovej, hvor den eneste vej, deltagerne kommer til at krydse i forbindelse af løbet, er Dallvej, fortæller Rasmus Schøn.

Større set-up end nogensinde

Forsvaret, Aalborg Zoo og Storcentret er bare nogle af samarbejdspartnerne omkring eventet.

Og med storcentrets 2.400 gratis parkeringspladser og bredde vidder, burde der også være plads nok til verdens største og hyggeligste stafet.

Ifølge eventmedarbejderen er det tanken, at deltagerne har lyst til at blive hængende i loungeområdet - uden parkeringsuret tikker.

Efter sidste løber er i mål, starter der nemlig et show - en blanding af musik, lys og ild - der kan ses på lang afstand.

- Så det kræver, at folk kan vente lidt med at gå i seng, siger Rasmus Schøn, der også har stablet et samarbejde med FunCenter på benene.

Det bliver altså alt andet end kedeligt, når DHL er på benene igen til sit 20 år jubilæum.

Det sker 29.-31. august.

Læs mere her.