Ny vandskade: Håndværker lavede forkert samling

- Det kan tage måneder, inden vi kender skadens omfang.

Sådan lyder den triste melding fra Martin Kjær, der er projektdirektør for byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Endnu er der nemlig ikke noget sikkert overblik over de seneste skader på det skandaleramte byggeri i Aalborg.

Fredag aften i uge 26 rev et vandrør sig løs fra en samling, og 35-40 kubikmeter vand fossede i hastigt tempo ud. I første omgang i en operationsstue, men det bredte sig hurtigt til andre rum, og en del endte også på etagen nedenunder.

Årsagen er kendt - en af håndværkerne havde lavet en forkert samling af rør omkring en håndvask. Rørene er placeret i en væg, og derfor gik der noget tid, før skaden blev opdaget af en vagt.

Entreprenøren har erkendt ansvaret og meldt sagen til selskabets forsikringsselskab.

Skaden kommer derfor ikke til at belaste regionens budget, men det er endnu for tidligt at sige, om det får konsekvenser for tidsplanen.

- Heldigvis har vi et beredskab, så vi har fået ryddet op og er i gang med at reparere og få rummene affugtet. Men det tager tid, og derfor er det for tidligt at vurdere, om der er sket større skader. Vandet kan have lavet skader på el-installationer, og der er også risiko for skimmelsvamp, lyder det fra projektdirektøren, der er på sommerferie.

- Selvfølgelig er jeg da ked af det, og ærgerlig over det.