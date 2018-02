Nye betjente på vej til Nordjyllands Politi

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi kan 1. februar sige goddag til syv nye politibetjente fra politiets nye toårige basisuddannelse.

I alt 84 unge mænd og kvinder kan nu kalde sig færdiguddannede. De er dermed den første årgang fra politiets nye basisuddannelse. Syv af de nyuddannede betjente stempler ind hos Nordjyllands Politi.

Politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi, hilser de ekstra hænder velkommen. Og de nye nordjyske betjente træder ind i korpset i en travl tid.

- Vi glæder os at tage imod vores nyuddannede kolleger. Vi har igennem længere tid været presset af ekstra afgivelser til blandt andet grænsekontrol, og vi er i politiet i en brydningstid: Vi arbejder med nye kriminalitetsformer, med mere grænseoverskridende kriminalitet og med vores parathed, når der sker noget alvorligt, siger hun i en pressemeddelelse.

På patrulje

De syv nyuddannede politibetjente i Nordjyllands Politi skal i starten af deres politikarriere virke i politikredsens såkaldte patruljecentre.

Det betyder, at de fortrinsvis skal køre patrulje fra patruljecentrene i Aalborg, Himmerland, Hjørring og Frederikshavn.

Senere i deres karriere som polititjenestemand kan de videreuddanne sig til at arbejde med indbrudsefterforskning, it-kriminalitet, præventivt politiarbejde eller noget helt fjerde.

FAKTA Sådan fordeler de nye betjente sig rundt i landet: * 7 til Nordjyllands Politi

* 5 til Østjyllands Politi

* 5 til Syd- og Sønderjyllands Politi

* 5 til Fyns Politi

* 5 til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

* 10 til Midt- og Vestsjællands Politi

* 10 til Københavns Vestegns Politi

* 11 til Nordsjællands Politi og

* 26 til Københavns Politi

Gode erfaringer

De unge politistuderende har da også allerede gjort et positivt indtryk ude i kredsene i forbindelse med deres praktiktid.

- Vi hører fra flere kredse, som har haft de unge i praktik, at de går til opgaverne med krum hals og løser dem rigtig godt, siger HR-direktør hos Rigspolitiet, Ina Eliasen.

Hun er sikker på, at de nyuddannede betjente vil være fuldstændig klar til at tage fat ude i kredsene, selvom deres basisuddannelse er et år kortere end politiets gamle grunduddannelse.

- De nyuddannede betjente får en rigtig god uddannelse, som giver dem de nødvendige redskaber til at løse de mange opgaver, de bliver stillet overfor. De lærer blandt meget andet om arbejdet i beredskabet, konflikthåndtering, patruljetjeneste, cyber-kriminalitet, kultur, etik og politijura. Den kortere uddannelsen har fået mere fokus på den praksisnære politifaglighed, så vi sikrer, at de bliver klædt rigtig godt på til deres fremtidige arbejde, siger hun.

Justeringer og forbedringer

Ina Eliasen er tilfreds med forløbet omkring den nye basisuddannelses første årgang. Hun pointerer dog, at uddannelsen stadig er ny.

- Nu er det første hold færdigt, og vi skal evaluere basisuddannelsen og se på, om uddannelsen kan justeres og forbedres. Derfor håber vi, at også de nyuddannede betjente, vil hjælpe os med at give god og konstruktiv feedback, så vi sikrer den bedst mulige uddannelse for de mange kommende årgange, siger hun.