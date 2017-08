Nye boliger får plads til 500 beboere

NØRRESUNDBY: 15 år efter at Calum som sit første større byggeprojekt skabte boligområdet Strandholm i Nørresundby, tager ejendomsudviklingsfirmaet igen fat i bydelen. Frem mod 2020 skaber Calum et nyt boligområde på i alt 21.500 kvadratmeter bestående af rækkehuse og lejligheder. Området kommer til at huse omkring 500 nye beboere.

Calum opfører 54 rækkehuse på tilsammen 5500 kvm, hvoraf de 21 allerede står færdige. Hertil kommer seks lejlighedskomplekser, der består af 120 lejligheder på omkring 100 kvm hver. Sidste del af projektet bliver 40 lejligheder på i alt 4000 kvm.

De første rækkehuse er klar til indflytning i december. De sidste boliger vil først stå klar i 2020.

De fleste boliger bliver lejeboliger, mens en mindre del bliver ejerboliger. Byggeriet udbydes som investeringsejendomme. Den samlede købesum bliver omkring 450 mio. kr., oplyser Morten Nielsen, salgschef i Calum.

- Der er i øjeblikket en markant efterspørgsel på rækkehuse blandt unge børnefamilier og seniorer. Det er en målgruppe, som vi gerne vil give nogle andre muligheder på boligmarkedet. Det gør vi f.eks. med de nye rækkehuse på Lindholm Brygge, siger Jakob Axel Nielsen, direktør i Calum.

Ejendomsudviklingsfirmaet, hvis hovedaktionær er stifteren Henrik Calum, har i øjeblikket gang i endnu et byggeri nordenfjords, to boligblokke med i alt 86 lejligheder på Stigsborg Brygge. Byggeriet er netop solgt til en privat investor. Her er de første boliger klar til indflytning til februar.

Sådan vil byggeriet tage sig ud i det omgivende landskab.