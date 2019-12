Nye destinationer fra Aalborg Lufthavn - se hvor du nu kan flyve til

NORDJYLLAND:Der er nye, fjerne kyster at sætte kursen mod, når uret slår 00.01 1. januar og der kommer nye destinationer fra Aalborg Lufthavn.

Det er Gislev Rejser der udvider med blandt andet tre nyheder til Kroatien. Af andre nyheder er fem nye rejser til Italien, hvor både Toscana og det sydlige Italien indgår.

Kroatien har gennem mange år været et rejseland, som mange danskere har besøgt eller ønsker at tilføje til listen over besøgte lande i Europa. Og det med god grund, idet landet med sit fantastisk klare vand, flotte kystlinje, charmerende byer og mange skærgårdsøer er et fantastisk rejseland.

Fra Istrien i nord til Dubrovnik i syd finder man byer som Split, Zadar, Trogir og mange flere. Alle med hver sit præg, stemning, spændende og til tider dramatiske historie. Mange af Kroatiens byer og seværdigheder er at finde på UNESCOs Verdensarvsliste, så der er rigeligt at se frem til.

Udover den smukke og spektakulære kystlinje byder Kroatien også på fantastiske naturoplevelser såsom Plitvice-søerne og Krka Nationalpark med de maleriske vandfald. Disse og mange flere oplevelser venter på flere af rejserne fra Aalborg.

Gislev Rejser har i flere år sendt mange rejsegæster til Kroatien med bus, så landet er ikke nyt for selskabet - kun rejseformen.