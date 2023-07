Nye færdselsregler kaster bøder af sig på Kastetvej

AALBORG:Efter hvad der for nogen har virket som årevis med vejarbejde og omkørsel på grund af anlægningen af plusbus-ruten, er Kastetvej, som forbinder Vestbyen og Centrum, endelig åben for trafik igen.

Det er dog ikke helt uden udfordringer, for med etableringen af plusbus-ruten er der kommet nye færdselsregler på Kastetvej, og desværre lader det til, at de ikke helt er sunket ind i bevidstheden hos trafikanterne.

Det drejer sig især om lysreguleringen, hvor Skydebanevej krydser Vestre Fjordvej og bliver til Kastetvej.

Den gule markering viser lyskrydset, hvor mange stadig kører fra Skydebanevej og ind på Kastetvej, hvilket altså efter de nye regler, kun er tilladt for busser.

Her er det nemlig ikke længere tilladt at køre ind ad Kastetvej mod centrum, eftersom vejen er blevet ensrettet, og det koster en bøde på 1500 kroner at bryde ensretningen.

Nordjyllands Politi beretter om 31 sigtelser for færdselsovertrædelser på Kastetvej i juni og juli måned. Det svarer til hele 66 procent af færdselsovertrædelserne på Kastetvej i 2023 indtil videre, og knap halvdelen af overtrædelserne i hele 2022.

Almindelig tendens

Jess Falberg Nielsen, politikommissær ved Nordjyllands Politi og leder af Færdselsafdelingen, siger, at det ikke er atypisk, at der sker en stigning i færdselsovertrædelser, når der kommer nye trafikregler.

Han henviser for eksempel til Vingårdsgade, hvor det ikke længere er tilladt at køre igennem fra Vesterbro mod Boulevarden. Her har færdselsbetjente også haft bødeblokken fremme lidt oftere, efter de nye regler er trådt i kraft.

Han mener ikke, at udfordringerne på Kastetvej er en ekstraordinær situation, men siger dog, at Kastetvej er det sted på den nye plusbus-rute, der har skabt flest udfordringer efter vejen er blevet genåbnet med nye regler.