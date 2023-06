Flere fejl: Supersygehuset bliver ved med at overraske

- Der er rigtig meget, meget galt, lyder det fra Mads Duedahl.

Kort før sommerferien har regionsrådsformanden fået nyeste kvartalsrapport fra byggeriet af supersygehuset.

Heller ikke denne gang er det opløftende læsning.

Listen over fejl er nemlig vokset - samtidig med, at der stadig ikke er fundet en endelig løsning på de to dyreste og største problemer: Vand i murværket og 36 kilometer rustne vandrør.

Byggeledelsen har nu konstateret, at lydisoleringen ikke lever op til lovens krav.

Målinger har vist, at der er for lydt mellem stuerne - ifølge rapporten så overskrider både luft- og trinlyd flere steder grænseværdierne for det tilladelige.

Hvordan det kan udbedres, og hvor meget det skal koste, er uvist, men problemet skal løses. Ellers må sygehuset nemlig ikke tages i brug.

Foreløbigt er totalrådgiveren - firmaet Indigo - blevet bedt om, at udføre kvalitetssikring/tilsyn i forhold til entreprenør og vurdere, hvordan fejlen kan udbedres.

Der er også konstateret problemer med brandsikkerheden.

Der er - ifølge rapporten - behov for brandisolering mange flere steder. Flere steder har det vist sig, at det er umuligt at brandisolere kanaler, og derfor skal der monteres nye brand- og røgspjæld.

Det er som om, at der hele tiden bliver opdaget nye fejl?

- Ja. De bliver desværre ved med at komme. Men det er ikke overraskende, for vi kan konstatere, at der ikke har været ført et ordentlig tilsyn med byggeriet. Det gør vi nu, og derfor kommer de ubehagelige overraskelser frem. Vi har jo ikke haft en kinamands chance for at gardere os mod, at der står vand i væggene.

I rapporten står der stadig, at sygehuset er klar til indflytning i 2026. Er det realistisk?

- Der er mere fremdrift i byggeriet, end der har været før. Men jeg kan ikke stille nogen konkret garanti, for det her byggeri har vist, at lige som man tror, at man er i sikker havn, dukker der noget nyt op. Det var nærmest dagen efter, at vi i september sidste år fremlagde en stor rapport, at vi blev klar over, at der stod vand i væggene, siger Mads Duedahl.

Størrelse ukendt

Også den endelige regning er ukendt.

Lander overskridelsen som forventet på knap 1,4 milliarder, regner Region Nordjylland med at kunne finde 232 millioner på egne budgetter. Samtidig satser regionen også på, at der kommer 200 millioner kroner til udbetaling fra projektets forsikring.

Men hvor resten af pengene - mindst 940 millioner - skal komme fra, er stadig usikkert.

Teoretisk er der en mulighed for, at staten kan dække underskuddet. Men den mulighed er ikke videre sandsynlig. Regionen er i dialog med Sundhedsministeriet, men nogen aftale er ikke på plads.

Det er regionens håb, at en del af de forskellige entreprenør-firmaer, der har arbejdet på det skandaleramte byggeri, vil blive pålagt at tage en del af regningen.

I vandskandalen - mindst 110 steder har der været konstateret vand - har regionen indstævnet MT Højgaard A/S og A.S. Facader, rådgiverkonsortiet INDIGO og byggeledelsen Niras A/S for få lavet et syn og skøn, og dermed få placeret ansvaret for den markante fejl.

Firmaerne mener dog ikke, at det er deres fejl. Derfor er der nu lagt op til en voldgiftssag.

Der har været syn og skøn omkring de rustne vandrør, og regionsrådet vedtog i maj, at arbejdet med at udskifte rørene nu skulle i gangsættes.

Syns- og skønsrapporten viste, at der er udfordringer med mikrobiologisk vækst, spaltekorrosion og gennemtæring af vandrør i vandinstallationen.

Men også her er der uenighed om, hvem der har ansvaret. Det er Bravida Danmark A/S, der har udført installationen, men de har afvist at være ansvarlige for skaderne.

Også det skal afgøres ved voldgift, og det kommer til at tage år, før der kommer en afgørelse.