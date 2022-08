Nye mærkater er på vej – men allerede nu kan du sortere ny type affald

AALBORG:Der er efterhånden en række forskellige fraktioner, man kan og skal sortere sit affald i. Plastik, metal, pap, papir, glas og restaffald har været brugt i en rum tid – men det er slet ikke slut endnu. På sigt skal kommune og borgerne kunne sortere affaldet i ti forskellige fraktioner.

Den første af de nyere fraktioner i Aalborg Kommune er mad- og drikkekartoner – dem du kender fra mælk, hakkede tomater og fløde. Faktisk har man i Aalborg Kommune kunnet sortere sine kartoner siden 1. april – det har bare ikke været lige godt skiltet alle steder. Heriblandt på de nedgravede containere, der bruges af de borgere, der bor i lejligheder.

Men det er kommunen i gang med at lave om på, forklarer Jens Boye, der er renovationschef i Aalborg Kommune.

- Før sommeren fokuserede vi på enfamilieboligerne, og nu har vi i løbet af sommeren opmærket kommunens egne nedgravede containere. Vi er ikke helt i mål, men vi er meget tæt på.

Mad- og drikkekartonerne skal smides ud i samme container som dem, der bruges til plast og metal, og det kan altså også gøres, selvom der ikke står ”mad- og drikkekartoner” på selve containeren endnu.

Renovationschefen forventer, kommunen er færdig med at sætte nye piktogrammer på egne nedgravede containere om maksimalt to uger.

Mad- og drikkekartoner kan genanvendes. For eksempel er den pap, der sidder uden på en mælkekarton af god kvalitet, forklarer renovationschef Jens Boye. Arkivfoto: Martin Damgård

Opdaterer kun egne containere

Kommunen ejer dog kun de helt nedgravede containere med vippe-indkast. Kommunen kan derfor ikke sætte nye mærkater på de containere, der for eksempel er ejet af boligforeningerne.

- Vi har så tilbudt, de kan få klistermærkerne til at sætte på, og det ved vi, der er mange, der har gjort, forklarer Jens Boye.

Selvom det ikke endnu er afmærket alle steder, kan de i kommunen mærke, folk gerne vil sortere. Vanen skal bare lige inkorporeres.

- Et er, man ændrer på noget, og at folk skal sortere, men vi kan se, mængden af mad- og drikkekartoner, vi kan frasortere, er stigende.

Ifølge renovationschefen blev der fra starten af april til midten af juni frasorteret 50 baller med kartoner, der hver vejer omkring 800 kg.

Ingen løsning klar for farligt affald

Mens husejerne inden længe får udleveret små røde kasser til farligt affald, som er næste fraktion i affaldssorteringen, må borgerne i etageejendomme vente lidt længere. Her er der nemlig ikke nogen løsning, der passer ind alle steder, forklarer Jens Boye.

- Vi er i dialog med flere boligforeninger og andre for at finde den løsning, der er praktisk mest brugbar for det pågældende sted og Aalborg Renovation. Så der er ikke en ”one size fits all”. Men vi er meget overbeviste om, løsningerne vil komme i løbet af efteråret. Så det vil været fuldt implementeret inden årets udgang.

I løbet af det tidlige efterår vil dem, der bor i enfamiliehuse, få en rød kasse, der bruges til farligt affald. Hvordan beboere i etageejendomme får mulighed for at sortere farligt affald er endnu ikke helt fastlagt. Arkivfoto:Henrik Louis

Ifølge renovationschefen kunne en af løsningerne være, der bliver indrettet et rum til farligt affald, som tømmes efter aftale med viceværten, men at det afhænger meget af, hvordan den enkelte boligforening er indrettet.

Det er dog både planen og forventningen, at alle beboere i etageejendomme også vil kunne komme til at aflevere sit farlige affald som rester af maling eller afkalkningsmiddel uden at skulle ud på genbrugsstationen med det. Den mulighed vil dog fortsat være der, forsikrer renovationschefen.