Nye muligheder for at komme til USA fra Aalborg

NORDJYLLAND: Normalt er det København eller Amsterdam, der bliver nævnt som de lufthavne, man skifter fly i, hvis turen går ud i verden fra Aalborg Lufthavn.

Men nu har London stille og roligt sneget sig ind i billedet. Det skyldes, at Norwegian har en række afgange fra Gatwick ved London og videre til USA. Og nogle af disse afgange passer udmærket med de afgange, der er fra Aalborg tre gange om ugen.

Om søndagen kan man nå afgangen fra Gatwick til Fort Lauderdale i Florida. Det indebærer 2 timer og 40 minutters ventetid i den engelske lufthavn.

Flere muligheder tirsdag

Tirsdag er der flere muligheder. Man kan flyve til London og stige på tre afgange til USA. En til Orlando - der skal man vente i 2 timer og 40 minutter, en til Los Angeles, hvor ventetiden i London er nede på 1 time og 25 minutter, og endelig afgangen til San Francisco/Oakland, hvor ventetiden er 1 time og 30 minutter.

Samtidig kan man glæde sig over, at priserne er i den overkommelige ende. Er man heldig kan man finde priser fra Aalborg og til USA for under 1000 kr.

- London er et vigtigt marked fra Norwegian, og vi ser løbende på at udvide rutenettet fra Gatwick-lufthavnen til USA. Det kan i fremtiden åbne op for endnu flere spændende oversøiske rejsemuligheder for vores nordjyske passagerer, siger Daniel Kirchhoff, der er kommunikationschef for Norwegian i Danmark.