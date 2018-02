Nye navne til Nibe - se hvem der kommer til Skalskoven

NIBE: Når Nibe Festival i år åbner hegnet for 34. gang, bliver det med nye og gamle kendinge på Skalskovens scener.

Et af de velkendte ansigter, der skal sætte gang i festivalen, er den altid favnende Rasmus Seebach. Også Magtens Korridorer, Johnny Madsen og Poul Krebs gæster endnu engang festen, ligesom Scarlet Pleasure og Mathilde Falch er kunstnere, der tidligere har sat deres musikalske aftryk i skoven, og som igen vender tilbage.

Af nye navne kan nævnes Hugo Helmig og Fool, som ikke blot er friske navne på Nordjyllands største festival, men også er nye navne i den danske musikbranche.

Hugo Helmig har i en rum tid storhittet i radioen med nummeret "Please Don’t Lie," og ligeledes er nummeret "Outkast" et hit, der har bragt Fool forrest i køen for upcoming bands på tærsklen til det helt store gennembrud.

Resten af de nyeste offentliggjorte navne i årets festivalprogram er: Velvet Volume, Soleima, Shotgun Revolution, Go Go Berlin, Ude Af Kontrol og De Danske Hyrder.