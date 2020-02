Nye og gamle driver Tylstrup Kro videre

TYLSTRUP:Et nyt team bestående af Tina Stenderup og Jens Jensen som driver Kystens Perle på Bådehavnen i Aalborg, Karen Maria Lundsgaard som drev Tylstrup Kro indtil den måtte lukke lige før jul samt Per J. Andersen Thorsager som beskæftiger sig med ejendomme i forskellige relationer, har pr. 1. februar 2020 overtaget Tylstrup Kro med alt tilhørende.

Baggrunden er, at Per J. Andersen Thorsager med ærgrelse læste i Nordjyske, at endnu en nordjysk kro bukker under - senest Luneborg Kro, Rold gl. Kro osv. - og nu kom turen så til Tylstrup Kro.

Med lidt research fandt han frem til Karen for at forhøre, om hun kunne være interesseret i at drive kroen videre under én eller anden form.

- Det gav mod på at arbejde videre med idéen og efterhånden som jeg gravede mig ned i sagen, blev jeg overbevist om, at det skulle være med Karen som daglig leder / bestyrer, hvis jeg skulle have noget med kroen at gøre.

- Men det stod også klart, at der var behov for at få dygtige personer med erfaring i restaurationsdrift tilknyttet på en eller anden måde. Jeg har tidligere været medejer af Kystens Perle, som senere blev solgt til Tina og Jens som driver Kystens Perle på forbilledlig vis, og det var derfor naturligt for mig at kontakte Tina og Jens for at forhøre, om de kunne være interesseret i at give et nap med for at få kroen på fode igen. Efter en dags betænkning tid meldte de sig klar, også økonomisk, siger Per J. Andersen Thorsager i en pressemeddelelse.

Konstellationen bliver, at Tina, Jens og Per køber bygninger og inventar i et ejendomsselskab, medens der stiftes et nyt driftselskab der skal stå for den daglige drift, og hvor alle fire er medejere.

Der forestår nu en stor opgave med at få gjort kroen klar til genåbning inden 1. marts 2020 - det gælder alt fra fødevaretilsyn, brandmyndigheder, arbejdstilsyn osv. - men også bygningsmæssige renoveringer.

- Karen har løbende vedligeholdt kroen, så det er ikke store arbejder, der skal gennemføres, dog har det på det seneste naturligt knebet med både menneskelige og økonomiske ressourcer, men med det nye team er ressourcerne igen til stede, siger Per J. Andersen Thorsager.

- Tylstrup Kro har gennem årene forøget omsætningen, og det er tanken, at kroen kører videre under det tidligere grundlæggende koncept, men alt fra menukort, bemanding, bygningsvedligeholdelse, kapacitetsudnyttelse osv. bliver gennemgået med en tættekam, så der dermed kan sikres en økonomisk sund drift, så Tylstrup Kro kan bevares mange år fremover, til glæde for kroens mange trofaste brugere og de nye der forhåbentlig kommer til, lyder det fra den nye ejerkreds.