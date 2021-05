Nye smittetal fra Aalborg: Så tæt er dit sogn på nedlukning

AALBORG:Der bliver ikke yderligere nedlukninger af sogne i Aalborg Kommune i dag. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut, der blev offentliggjort tirsdag eftermiddag.

Vor Frelser Sogn, der blev lukket ned mandag, opfylder stadig alle tre kriterier, og vil derfor som minimum være lukket ned den næste uge. Det kræver nemlig en uge med smittetal, hvor minimum ét af kriterierne ikke er opfyldt, før nedlukningen i et sogn ophæves igen.

Her er kriterierne, som betyder, at et sogn må lukke ned * Mindst 500 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage * Mindst 20 smittede personer de seneste syv dage * Positivprocent på mindst 2,5 procent de seneste syv dage * Nedlukningen bliver ophævet, når mindst ét af ovenstående kriterier igen er under grænseværdien, og har været det en uge i træk VIS MERE

Selvom det stadig kun er Vor Frelser Sogn, der er lukket ned, har flere andre af de centrale sogne i Aalborg også smittetal, der enten er tæt på eller er over grænsekriterierne. Det skyldes den høje koncentration af unge borgere i de bydele, forklarer Jan Nielsen, der er direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Det er ham, der står i spidsen for kommunens kriseberedskab.

- Det er genåbningen, der har slået rigtig hårdt i de sogne, hvor vi har rigtig mange unge mennesker. Det er ikke overraskende, siger han og forklarer:

- Det er de unge, der slår ud i statistikken, og det har det været i en lang periode. Det er ikke for at pege fingre ad nogen, men det er jo naturligt. Vi har altså en demografi, der er noget atypisk.

Derfor lyder opfordringen fra kommunen også, at man overholder retningslinjerne og lader sig teste.

- Tests er simpelthen det vigtigste redskab, vi har nu - og så selvfølgelig at overholde restriktionerne, når man er sammen i større grupper på værtshuse. Overhold restriktionerne med mundbind, afstand, afspritning og coronapas. Med de ting på plads, skal vi nok få det bragt ned. Men tests er det helt afgørende i det her.

Hvis et sogn bliver lukket ned, betyder det blandt andet, at kommunen skal lukke skoler, institutioner, kultur-, sports, og foreningsaktiviteter ned. Ifølge direktøren ligger der også en beredskabsplan klar, hvis andre sogne i kommunen får for høje smittetal i den kommende tid.

Aalborg Kommune er tirsdag den kommune med femteflest smittede pr. 100.000 borgere. Incidenstallet er 237,8. Aalborg er kun overgået af kommuner i hovedstadsområdet.