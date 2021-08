Nye smittetilfælde på nordjysk skole: For én elev er det rigtig ærgerligt

GANDRUP:Kun få uger inde i det nye skoleår er to elever på 8. klassetrin på Gandrup Skole konstateret smittet med corona-virus. Den første elev gav skolen besked onsdag og den anden elev torsdag i denne uge.

Det bekræfter skoleleder Anders Borkmann.

- Det er korrekt. Vi har fået nogle nye retningslinjer for, hvem der er tæt og nær kontakt, og det betyder, at vi har sendt nogen hjem, mens de andre elever i klassen selvfølgelig skal testes hurtigt.

I første omgang har Gandrup Skole sendt 15 ud af de i alt 45 elever på 8. klassetrin hjem. De skal på vanlig vis deltage i undervisningen digitalt - og får altså ikke fravær fra undervisningen.

Men det betyder ikke, at hjemsendelsen ikke får konsekvenser.

Misser udskudt konfirmation

For en elev kommer coronaen på et rigtig ubelejligt tidspunkt.

Samtlige elever på 8. årgang har fået udskudt deres konfirmationer fra i foråret og så til nu. Og mens flere af klassekammeraterne er blevet konfirmeret i Øster Hassing Kirke og Gåser Kirke, skulle han konfirmeres i Ulsted Kirke i den kommende weekend. Men det må han nu skyde en hvid pil efter.

- Det er virkelig synd og uheldigt, men der er ikke noget at gøre ved det, siger sognepræst i Ulsted Kirke, Theresa Lundquist French, til Nordjyske.

Hun krydser fingre for, at eleven ikke bliver voldsomt syg, for så kan han konfirmeres sammen med et andet hold elever, som skal konfirmeres senere.

Men præsten lover, at hun også finder en løsning, hvis sygdomsforløbet trækker ud.

- Så må vi finde en dag i samarbejde med forældrene, hvor det kan lade sig gøre. Vi skal nok få de unge igennem, men hold op, hvor er det synd, at det skal udskydes igen, siger hun.

Den generelle corona-situation i Nordjylland er på nuværende tidspunkt ikke alarmerende, og det har fået regionen til at lukke flere teststeder.

