Her er der ønske om at bygge nye butikker og boliger

AALBORG:Om nogle år kan flere ubebyggede områder i Vestbyen i Aalborg blive forvandlet, hvis der er opbakning til de ønsker, der præsenteres i en ny kommunal fordebat i forbindelse med en byudviklingsplan for netop Vestbyen og en del af Mølholm.

Her ved Nordens arealer, er der ønske om at etablere butikker. Foto: Martél Andersen

Det store område, Mølholmparken eller Nordens område er bl.a. i spil. Her er der ønske om at bygge butikker på erhvervsområdet og - ifølge by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) - dagligvarer. Boliger er ikke en mulighed på grund af lugtgener fra det nærliggende renseanlæg. Tidligere har forsyningen regnet på, hvad det ville koste i foranstaltninger i forhold til renseanlægget, hvis man skulle kunne bygge boliger derude.

- Jeg tror, at man røg op i milliardbeløb, hvis man skulle have overdækket bassinerne derude, siger Jan Nymark Thaysen.

En ståkonstruktion skulle i så fald dække bassinerne, men det blev alt for dyrt.

- Det var voldsomt, så derfor lagde man det i mølposen igen, for der skulle noget af et boligprojekt til at trække sådan en investering.

For udviklers regning

Beliggenheden fejler absolut ikke noget, men en eventuel regning til en overdækning kan ikke pålægges forbrugerne, påpeger rådmanden, og derfor vil det være en regning, som en privat udvikler vil skulle finansiere.

Længere mod øst på Annebergvej er der ifølge fordebatten ønske om, at Racing Arena Aalborg og den lokale rideklub ønsker at flytte sammen og samle deres stalde med mere, så der bl.a. kan bygges boliger, en butik og et p-hus til Vestbyen langs nordsiden af Annebergvej.

- Vi har set på, hvad det er for nogle områder, som vi har fået nogle henvendelser på, og nu skal vi have alle bolde, der har været i skuffen op i luften, og så skal vi have dem vurderet, siger Jan Nymark Thaysen.

Han understreger, at der er tale om en fordebat, hvor alle synspunkter kan komme frem

- Nu lægger vi det ud, og så må vi høre, hvad folk synes om det, siger Jan Nymark Thaysen.

Også på Skydebanevej, der i dag er præget af offentlige institutioner og rekreative fritidsfaciliteter, spørges der i fordebatten om muligheden for at etablere butikker og boliger.

Rådmanden kan ikke sætte tal på antallet af boliger og butikker.

- Men der har længe været et ønske om at få en bedre dagligvarebetjening ude i det område. Men det drejer sig hele tiden om at finde den rigtige balance.

Fra næste år vil Plusbussen køre på strækningen, og det giver muligheder, mener rådmanden med henvisning til mulige investorer. Der er dog flere ønsker i området. Rådmanden peger bl.a. på, at Alabu Bolig har luftet ønsket om at etablere et beboerhus.

- Der ligger nogle rigtig spændende ideer til at nyfortolke området derude.

På Limfjordsværftets arealer er der et ønske om en blanding af boliger og erhverv. Foto: Martél Andersen

Et andet område er også i spil nemlig Limfjordsværftet, som A. Enggaard A/S har købt for lang tid siden, og som man tidligere har meldt ud, at man gerne vil omdanne til en maritim bydel.

I fordebatten kan man læse, at "der lægges op til en kombination af boliger og erhverv, gerne med tilknytning til det maritime miljø". Jan Nymark Thaysen har dog ikke hørt nyt fra A. Enggaard A/S om et konkret projektforslag.

- Jeg har ikke hørt, at der skulle ligge noget, så jeg ved faktisk ikke, hvor meget de presser på.

Rådmanden håber, at borgerne giver deres besyv med.

- Vi ved jo, at der er mange ønsker. Der er nogen, der ikke vil have udvikling, og så er der nogen, der synes, at det er rigtig fint, at få noget udvikling, og så må vi kombinere de interesser.

De unge skal med

Kommunen vil også gerne have de unges holdning til udviklingen i bydelen.

- Vi drøfter også, hvordan vi kan aktivere så mange borgere som muligt derude. Det kan nogle gange være svært at ramme dem repræsentativt. Der bor rigtig mange unge derude, og vi overvejer, hvordan vi får gjort dem til en del af processen.

Borgerne gør sig dog allerede mange tanker om de nævnte områder. Det gælder bl.a. Vestbyens Samråd, hvor formand Lene Rubæk har set debatmaterialet og ønsket om butikker ved Nordens arealer.

Grøn korridor

- Det, der er vigtigt for os, er, at man får skabt en grøn korridor fra fjordparken og så langt ud som muligt. Så man på sigt kan lave en vandretur helt til Nibe langs fjorden. Man behøver jo ikke plastre det hele til, siger Lene Rubæk.

Formanden for Vestbyens Samråd, Lene Rubæk, ser gerne, at der bliver tale om et grønt område på Nordens arealer. Arkivfoto: Henrik Bo

Hun mener, at man på Nordens Arealer bør gøre det samme, som man gør på Stigsborg Havnefront i Nørresundby, hvor man grundet forurening ikke kan etablere boliger på en del af arealet og derfor etablere en stor grøn park, Stigsparken.

- Det vil være oplagt, at det bliver et grønt område.

I forhold til ønsket på Annebergvej, så mener hun godt, at man kan etablere butikker.

Nej til boliger

- Men jeg synes ikke, at det er rimeligt at bygge boliger, for det ligger ud til en meget trafikeret vej, siger Lene Rubæk, der tilføjer, at 3. Limfjordsforbindelse vil give mere trafik på bl.a. Annebergvej.

Formanden for Vestbyens Samråd, Lene Rubæk, mener ikke, at boliger ud mod Annebergvej er en god ide, fordi strækningen er for trafikeret. Foto: Martél Andersen

Formanden peger på, at man generelt mangler børnefamilier i Vestbyen.

- Hvis vi skal have boliger, så skal det være noget, der er attraktivt for børnefamilier, så vi også kan bevare vores skole (Vesterkærets skole, red.) herude, så vores forslag ville være, at man lavede et boligområde på selve travbanen. Det kunne være et område, hvor børnene frit kunne bevæge sig mellem husene uden at være bange for biler eller noget som helst andet.

Det er dog ikke lige det, der er planen hos Racing Arena Aalborg, der blot tænker på kilen ud mod Annebergvej.

Til gengæld synes formanden godt om at give mulighed for boliger og butikker på Skydebanevej.

Formanden for Vestbyens Samråd, Lene Rubæk, mener, at det er en god ide at give mulighed for boliger og butikker langs Skydebanevej. Foto: Martél Andersen

- Det kan jeg ikke se, at der er noget i vejen med, hvis bare man sikrer et grønt areal nede ved fjorden, siger Lene Rubæk.

Samrådet har tidligere talt imod et boligprojekt på Limfjordsværftet, og det har ikke ændret sig

Adgang for alle

- Vi vil bevare værftet og ikke have boliger dernede. Vi skal ikke have flere boliger nede langs fjorden, der skal være adgang for alle, siger Lene Rubæk, der tilføjer, at man gerne vil bevare den sidste stump af det maritime, der er tilbage i Vestbyen.

Til gengæld så hun gerne et maritimt kulturhus på Limfjordsværftets arealer.

Fordebatten er i offentlig høring fra 16. januar til 13. februar 2023.