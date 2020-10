Nynazisten fra Hobro i retten - men gruppens jødehad er ikke forsvundet fra Nordjylland

Egentlig var der bare tale om en slags graffiti. Almindeligvis er hærværk med maling ikke nogen stor sag, og da slet ikke noget man bliver varetægtsfængslet i flere måneder for.

Men når den 39-årige Jacob Vullum Andersen fredag sad på anklagebænken i retten i Randers så skyldes det, at det var jødiske gravsten han - i følge anklageskriftet - overmalede. Helt præcist overhældte han og en medanklaget 84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers med grøn maling. Seks af dem blev væltet, og en af dem fik påklistret en jødisk davidsstjerne med teksten ”Jude”. Samtidig blev der kastet maling mod en bygning i Randers, der er dekoreret med to davidsstjerner.Det skete alt sammen 9. november i fjor - på årsdagen for Krystalnatten i Tyskland, den dag i 1938, da tusindvis af forretninger tilhørende jøder blev smadret, og flere hundrede synagoger blev stukket i brand.

Derfor er Jacob Vullum Andersen ikke kun sigtet for hærværk - han er sammen med en medanklaget også sigtet for overtrædelse af racismeparagraffen 266b. For Jacob Vullum Andersen er ikke nogen almindelig grafittimaler, men derimod den lige nu mest kendte danske nynazist. Han har været drivkraften i den nazistisk-inspirerede organisation, den nordiske modstandsbevægelse, NMB, der beskriver sig selv som en ’revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation’.

Bliver han og den medtiltalte - en mand fra Randers - fundet skyldige risikerer de op til seks års fængsel. De nægter sig skyldige, og på den første af fem retsdage fik de mulighed for at afgive forklaring. Det ønskede de dog ikke. Der ventes dom i sagen 22. oktober.

Ville opkalde datter efter kz-lejr

- Jeg hedder Jacob Andersen, er 38 år, bosat i Nordjylland og er redechef for rede 1 i den nordiske modstandsbevægelse. Jeg er uddannet natur/miljø teknolog og til daglig arbejder jeg på fabrik.

Sådan præsenterede landets mest omtalte nationalsocialist sig selv i et interview på nordfront.dk.

Men den 38-årige mand arbejdede ikke kun på fabrik - det meste af sin fritid brugte han på propaganda-aktioner rundt omkring i landet.

Den nordiske modstandsbevægelse - der startede i Sverige, men fik en dansk afdeling for et par år siden - er en organisation, der nødigt taler om hvor mange medlemmer, de har, og hvem medlemmerne er. Noget medlemskartotek har de næppe - men de har dog medlemmer i flere nordjyske byer. Organisationen er - fortæller de selv - opdelt i tre såkaldte reder.

NMB er ikke på Facebook, men bruger i stedet det russiske VK, der fungerer på samme måde som Facebook. Når de, og andre højreekstreme grupper, bruger VK, skyldes det formentlig, at det russiske foretagende har et noget mildere syn på rabiate synspunkter.

Også Jacob Vullum Andersen havde en fyldig profil. Her var mandens fascination af nationalsocialismen særdeles tydelig. Han poserer i t-shirts med dødningehovedet fra SS, drikker kaffe af krus med hagekors på, og selv hans to hunde har seletøj med inskriptionen Waffen SS. Ifølge krak.dk bor han stadig i et lejlighedskompleks i en mindre by lidt uden for Hobro, hvor flere af naboerne godt var klar over hans ekstreme holdninger.

En af dem fortæller til NORDJYSKE, at han blev noget overrasket, da Jacob Andersen bad om hjælp til at hænge noget op - det viste sig at handle om et stort banner for den nordiske modstandsbevægelse.

Ifølge billederne på VK så havde han også en skurvogn et sted på landet. Her dyrker han kartofler, hugger træ til sin brændeovn og laver bannere til aktioner med Nordisk Modstandsbevægelse. Han kører rundt i en Geländewagen - en klassisk Mercedes firhjulstrækker, som han har købt af forsvaret.

At han er antisemitisk er mildt sagt. Han poster billeder af dåser med zyklon b - den gas, som nazisterne brugte i gaskamrene i dødslejrene - og skriver ligeledes, at - hvis han en dag får en datter - ja så skal hun opkaldes efter Treblinka, hvor op mod 1,2 millioner jøder blev myrdet under 2. verdenskrig. De opslag er han også sigtet for.

Et andet sted skriver han: Islamindvandringen er kun vores virkelige fjenders værktøj. Roden til indvandrerproblemet skal findes i den jødiske magtelite og denne syge races begær efter verdensdominans.

Men det betyder dog ikke, at NMB har et positivt syn på muslimer. De vil hurtigst muligt have hjemsendt de mennesker, der ikke har den rette gen-profilering. De såkaldt racefremmede skal sendes hjem.

Den nordiske modstandsbevægelse er stadig aktive i Nordjylland - i den seneste tid har medlemmer været ude og omdele brochurer og opsætte klistermærker flere steder i landsdelen. Det fremgår af hjemmesiden nordfront.dk, hvor den slags omtales under fanebladet kampaktioner.