Nyt anlæg skal sortere dit madaffald, og bliver det eneste i Danmark

AALBORG:Et nyt anlæg skal snart se nærmere på dit madaffald, når borgerne begynder at sortere det.

Affaldsfællesskabet Nordværk (tidligere Reno-Nord, red.) og miljø- og affaldsvirksomheden Meldgaard Miljø har indgået en aftale om etablering og drift af et farvesepareringsanlæg, der kan sortere affaldet i poser efter farve.

I Aalborgs tilfælde skal anlægget sortere grønne og sorte poser med henholdsvis madaffald og restaffald. Herefter bliver restaffaldet brændt og brugt til fjernvarme, mens madaffaldet omdannes til biogas, og restproduktet efter bioforgasning bruges som gødning på landbrugsjord.

Det er nødvendigt med en privat aktør for ifølge klimaaftalen fra 2020 må kommunerne ikke længere selv eje automatiserede sorteringsanlæg. Derfor skal Meldgaard Miljø efter et udbud nu bygge og drifte anlægget i 18 år.

- I stedet for at vi skulle have været ude at investere et beløb, der kunne have været i omegnen af 100 mio. kr., så er der lagt op til, at det er Meldgaard, der tager den investering, og så betaler vi løbende en pris pr. ton, der kører over anlægget, siger direktør hos Nordværk, Thomas Lyngholm

Ifølge direktøren begynder man at etablere anlægget i Aalborg Øst i starten af det nye år, og madaffaldet skal sorteres fra 2024. Anlægget er udviklet og designet af svenske Envac Optibag og skal behandle ca. 50.000 tons affald (heraf 10-15.000 tons madaffald) om året fra borgerne i Aalborg Kommune.

Ifølge direktør hos Nordværk, Thoams Lyngholm, begynder man at etablere det nye anlæg i begyndelsen af det nye år. Arkivfoto: Henrik Bo

Når man har valgt at etablere et optisk sorteringsanlæg fra blandt andet Aalborg Kommunens side, skyldes det ønsket om at minimere antallet af containere.

- Alternativet med kildesortering inde i midtbyen vil være rigtig udfordrende. Det er Aalborg Kommune, der har truffet det valg, som alternativ til at grave hele midtbyen op og sætte nedgravede containere op til madaffald, siger Thomas Lyngholm.

På den måde undgår man at inddrage flere p-pladser i byen til nedgravede containere og sparer kørsel. Desuden undgår man flere containere ude på villavejene eller at installere skillerum i de eksisterende.

Anlægget bliver det eneste af sin slags i Danmark, men tidligere har Aarhus og Vejle kommuner haft et optisk sorteringsanlæg til netop at sortere madaffald. Anlægget i Aarhus blev etableret i 2001 og lukket i 2004, mens anlægget i Vejle blev etableret i 1989 og lukket i 2016.

Aarhus Kommune lukkede anlægget systemet, fordi systemet var for dyrt og medførte en meget begrænset miljøgevinst i forhold til et enstrenget indsamlingssystem til forbrænding. Vejle Kommune besluttede at lukke maskineriet og erstatte det med indsamling i 2-kammer beholder til organisk affald og restaffald.

Erfaringer fra Norge og Sverige

- Vi har meget baseret det på erfaringer fra de andre nordiske lande. I Norge og Sverige har man en del optiske sorteringsanlæg stående, som har kørt i mange år, og som kører ganske glimrende, siger Thomas Lyngholm.

Han peger på, at teknologien er blevet bedre, siden de andre danske kommuner havde et anlæg.

- Det er klart, at man lærer af erfaringerne.

Eneste i Danmark

Farveseparering er som nævnt meget udbredt i Sverige og Norge, men anlægget bliver det eneste af sin slags i Danmark. Aftalen mellem forbrændingsanlæg og privat virksomhed er i øvrigt den første af sin slags i Danmark og åbner op for en ny samarbejdsmodel mellem offentlige og private virksomheder, der opfylder kravene i klimaaftalen fra 2020.