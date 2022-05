Nyt bybusrutenet på vej - en model betyder, at flere byområder får længere til bussen

AALBORG:Der arbejdes på at etablere et helt nyt bybusrutenet i Aalborg, og der er tre scenarier i spil til, hvordan det kan ske.

Et af scenarierne er lige ud af landevejen for busserne, for det er netop det rutenet, som Aalborg by og omegnsbyer er betjent med i dag, og som kører med en fast basisfrekvens, hvor alle bybuslinjer er betjent med en minimumsfrekvens på halvtimes drift. Betjeningen omkring AAU Busterminal og det nye universitetshospital er dog ajourført med de ændringer, der kræves, når Plusbussen indsættes i 2023. Det betyder, at linje 12 forlænges fra AAU Busterminal til Klarup og Storvorde, og linje 14 forlænges fra AAU Busterminal til Gistrup. Linje 2 (Plusbussen) forlænges til universitetshospitalet.

Der er flere modeller for en ny indretning af bybusrutenettet, og en af modellerne vil betyde, at nogle bydele ikke længere vil have have gennemkørende bustrafik. Arkivfoto

Udover 0-scenariet er to nye scenarier også i spil. Scenarie 1 understøtter borgernes pendlerflows, hvilket vil sige trafikstrømme mellem bopæl og arbejdsplads. Yderligere er der fokus på at understøtte de interne forbindelser, der er tiltænkt for de enkelte områder i den fremtidige byplanlægning. Flere steder er ruter rettet ud for at reducere omvejskørsel, og et nyt byområde er betjent, ligesom to ringlinjer med hyppige afgange understøtter skift i højere grad end scenarie 0.

Ifølge klima- og miljørådmand Per Clausen (EL) har man ikke lagt sig fast på, hvilket nyt byområde, der skal betjenes. I forhold til de to ringlinjer, siger han.

Udenom midtbyen

- Det er nye ringlinjer, hvor man forsøger at udnytte, at man kan stå af og på i forhold til Plusbussen. Så man bruger Plusbussen noget af vejen, men hvis man skal et eller andet sted hen er det måske mere praktisk at tage en ringlinje, så man kører udenom Kennedy Arkaden, siger Per Clausen

Han tilføjer, at det er et forsøg på at reducere det antal af busser, der skal forbi Kennedy Arkaden og midtbyen.

- Vi vil gerne have, at der er gode muligheder for, at folk kan komme ind til midtbyen, men vi vil heller ikke have flere busser end højest nødvendigt til at køre rundt derinde.

Længere til bussen

Scenarie 2 ser til gengæld helt anderledes ud i forhold til det aktuelle bybusrutenet. Her er der lagt vægt på færre buslinjer med højere frekvens. Det betyder, at flere områder får længere til bussen. Til gengæld behøves ingen køreplan, da bussen går hvert 7,5 minut. Konkret vil valget af den model få betydning for områder som Scheelsminde, Lektorkvarteret og Kærby, da disse områder ikke vil have gennemkørende busdrift. Derfor vil borgerne her skulle gå længere til nærmeste stoppested. Desuden opereres der også her med betjening af et nyt byområde samt to ringlinjer. Tanken bag scenarie 2 er fokus på direkte kørsel, så rejsetiden i højere grad kan konkurrere med rejsetiden i bil. Men det betyder også, at nogen ruter vil, blive nedlagt.

- Dækning bliver dårligere

- Det er der ikke nogen tvivl om. Og det er også derfor, at der er steder, hvor dækningen bliver væsentligt dårligere, end den er i dag forstået på den måde, at man kommer til at gå længere. Men så kan man trøste sig ved, at busserne kører hele tiden. Men det er jo kun en fordel for nogen, for andre vil det være et problem, at man skal gå langt til busserne, siger rådmanden.

Personligt hælder han mest til scenarie 1.

- Jeg er nok i udgangspunktet mest positiv overfor scenarie 1 ud fra den tilgang, at jeg synes, at scenarie 2 vil give lidt lange afstande til busserne for nogen mennesker.

Han vil dog ikke låse sig fast på en holdning, før han har set borgernes input.

- En ny måde at tænke på

- Det er godt, at vi har flere forskellige modeller, hvor vi kan få den kollektive trafik forbedret i forhold til, hvordan den er i dag i forlængelse af, at vi får Plusbus introduceret. Nu prøver vi at se på, om man ikke kan skrue det sammen på en anden måde. Jeg synes, at begge modeller er et udtryk for en ny måde at tænke på. siger Per Clausen.

De tre scenarier skal diskuteres i en offentlighedsfase, hvor borgerne kan give deres mening til kende.

Samråd høres

- Det er jo meningen, at det her bliver sendt ud til åben debat, og vi gør så det for at organisere det, at vi laver møder med alle samråd, siger Per Clausen.

Udgangspunktet for scenarierne rent økonomisk er, at de er baseret på en uændret økonomi.

- Der er også en ting, der indgår, som man skal være opmærksom på, og det er, at der kommer hele tiden nye kvarterer til. Vi har fået Sofiendal Enge, og vi får Stigsborg, som jo i dag ikke er dækket. Stigsborg er jo ikke dækket af kollektiv trafik. Og det er jo ikke holdbart, at vi har store nye boligområder, hvor der reelt ikke er kollektiv trafik, siger Per Clausen.

- Flere penge

Han tilføjer, at det formentlig vil kræve flere penge til kollektiv trafik.

- Hvis vi har det grundsynspunkt, at vi godt vil have flere til at bruge den kollektive trafik, så skal vi sørge for, at der er ordentlige muligheder for det. Det er vigtigt, at man meget tidligt i forløbet går ind og dækker området med busser, så de ikke vender sig til, at der ikke er nogle busser.

Arbejdet med det nye rutenet for bybusser og Plusbus er i øvrigt afgrænset til den geografi, som bybusser og Plusbus kommer til at betjene. Ændringer for resten af kommunen vil blive behandlet senere.