Nyt byggeri: Syv etager er på vej

AALBORG: Meget snart går et stort byggeri på et meget trafikeret hjørne i Aalborg i gang.

Tirsdag begyndte prøvepiloteringen på hjørnegrunden i krydset Sønderbro/Østre Alle, hvor Escot Erhvervsejendomme i første omgang vil opføre et Boxit lagerhotel og et kontorhotel, og senere vil selskabet opføre 260-270 lejligheder på den anden halvdel af grunden.

Byggeansøgning er en formsag

I dag er grunden ryddet og flad som en pandekage, men for mange år siden var den adresse for virksomheden Træ og Finer. Og i øjeblikket har Escot Erhvervs- ejendomme en byggeansøgning liggende hos By- og Landskabsforvaltningen om et etagebyggeri i indtil syv etager til lagerhotel og kontorhotel.

- Lokalplanen for selve Boxit-afdelingen er egentlig færdig, så vi regner med, at selve byggeansøgningen er en formssag. Her efter sommerferien skal vi gerne i gang med at støbe bunden, siger direktør i Escot Erhvervsejendomme Christian Nielsen.

Kontorhotellet i Aalborg kommer til at rumme omkring 100 kontorer, mens lagerhotellet kommer til at indeholde 1400 rum.

Efter sommerferien påbegyndes byggeriet af et lagerhotel og et lagerkontor her på grunden på hjørnet af Sønderbro/Østre Allé. Senere er der planen at bygge 270 lejligheder på den anden halvdel af grunden.Foto: Martin Damgård

Redegørelse efter sommerferien

I forhold til boligbyggeriet forventer direktøren, at kommunen påbegynder arbejdet med startredegørelsen efter sommerferien.

Christian Nielsen er fortrøstningsfuld i forhold til at få udlejet de mange lejligheder.

- Det bliver ikke noget problem, og det er en ny bygningsmasse, for man kan sige, at der jo er rigtig mange boliger i Aalborg i en sådan lidt ældre forfatning. Jeg tror, at mange vil have noget nyt, og det kan godt ske, at det kommer til at koste 1000-1500 kr. mere, men det tror jeg gerne, at man vil betale, så det er jeg ikke så bange for, siger Christian Nielsen.

Der bliver tale om toværelses lejligheder på 60-65 kvadratmeter, hvor nogle af dem ifølge direktøren bliver indrettet, så de kan blive en lille treværelses.

By og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) bekræfter, at der er en dialog i gang om de 270 boliger, men han kan ikke lige på stående fod sige, hvornår den kommunale sagsbehandling af boligprojekter går i gang.