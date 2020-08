Nyt corona-hotspot i Aalborg - her holder politiet øje

AALBORG:Sommervejret er nu årsag til, at der bliver udpeget endnu et såkaldt hotspot i Aalborg.

Denne gang er det havnefronten, som fra tirsdag eftermiddag bliver et corona-hotspot.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

- Aalborg havnefront er et populært sted at samles i godt vejr. Det kan vi tydeligt se, og med smitteudviklingen i Aarhus in mente vurderer vi, at der er behov for at gøre havnefronten til et hotspot. Det er et udtryk for rettidig omhu og samtidig et klart signal til borgerne om at holde afstand til hinanden, så vi mindsker risikoen for smitte med coronavirus, fastslår politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi.

31. juli blev Jomfru Ane Gade et midlertidigt hotspot, efter at politiet havde konstateret, at gæsterne forsamles uden for på gaden, når værtshusene lukker kl. 24. Hotspottet er sidenhen blevet forlænget og gælder altså stadig.

Denne gang strækker hotspottet sig fra krydset Strandvejen/Toldbodgade og hele vejen langs havnefronten hen til Honnørkajen – og inkluderer dermed også Jomfru Ane Parken.

Der vil være skilte i området, som gør borgere opmærksomme på, at de befinder sig i et hotspot, der træder i kraft fra 11. august klokken 14.

Bøder og opholdsforbud er næste træk

At områderne er blevet udpeget som hotspots betyder som udgangspunkt ikke, at der følger flere begrænsninger med.

Men det er et signal til borgerne om at huske afstand. Og hvis det ikke efterleves, og der dannes grupper der er større end de tilladte 100 personer, så har politiet mulighed for at indføre et midlertidigt opholdsforbud.

- Så udskriver vi bøder og indfører om nødvendigt et opholdsforbud, siger Anne Marie Roum Svendsen og fortsætter:

- Vi har alle sammen et ansvar og er med til at afgøre, hvor meget smitten skal have lov at sprede sig her i Nordjylland. Og det er langt bedre for alle, hvis vi formår at holde afstand, husker den gode hygiejne og alvoren bag – sådan at vi undgår smittekæder og bevarer mest mulig frihed, opfordrer politidirektøren.

Politiet vil være ekstra synlige i de områder, der er udpeget som hotspots, ligesom der stadig er ekstra patruljer på gaden i forbindelse med corona.